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【好去處】銅鑼灣稻埕飯店新裝上場　精緻賣相創意台菜＋特色雞尾酒

精明消費 10:00 2022/07/03

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位於銅鑼灣登龍街的稻埕飯店，最近換上「新粧」，以餐酒館形式華麗登場。甫進入餐廳，耀眼的紫紅色燈光迎面而來，還有一顆巨型的楓葉樹裝飾物，十分搶眼，是絕佳的打卡位置。用餐區清一色換上復刻家具，在昏暗的燈光映襯下，令人彷彿走入時光隧道，像置身於80年代台灣酒館裏，充滿懷舊色彩。

菜式賣相精緻
餐廳總廚為配合「新粧」，特別由台灣直送食材製作多款菜式，還在擺設上下了工夫，賣相精美。其中最吸睛首選是鹽酥波士頓龍蝦脆角豆金瓜，以油泡過的波士頓龍蝦，肉質彈牙，配上台灣傳統的鹽酥調味料，伴以特製的秋葵南瓜乾果，再用上別致的玻璃製盒子盛載，令這道菜顯得高貴及具立體感。另外還有賣相如西菜般精緻的燒香金鑽鳳梨芭樂安格斯牛小排（$168），台灣直送金鑽鳳梨伴以燒美國安格斯牛小排，淋上台灣特產鳳梨芭樂水果醬，果味十足。

頭盤及小吃也是這裏的主打，如夏日最適合食的話梅小山藥（$52），以台灣直送話梅汁浸泡淮山48小時，入口酸酸甜甜，十分開胃。同樣是以清淡掛帥的黑松露奶油鮮百合花（$118），新鮮百合用忌廉奶油慢煮，再伴以清香的黑松露，菌香在口腔中徘徊，十分吸引。

想飽肚則可選擇八斗子炒飯（$128），以虎蝦、北海道帶子、蟹肉及蟹子等多款海鮮做材料，配以台灣直送的上等台梗9號米做炒飯，再伴以鵝肉及台灣原味肉鬆，充滿台式風味，可謂一味炒飯解鄉愁。

特色雞尾酒
為了突出台菜風味，調酒師設計以台灣風味為主的「茶、米水、水果」雞尾酒系列，「米水系列」當中，以台梗9號米慢煮成米水做材料，如紫米水（$78），便以米水、蔓越莓及伏特加調配而成，富有淡淡米香。「茶系列」的代表則有紙醉金梅，選用日本黑龍大吟釀及梅酒，配上台灣神品高山茶，每口都滲出梅子的果香。「水果系列」則有寶島濃情，以台灣噶瑪蘭氈酒（Kavalan Gin），配上時令台灣白玉苦瓜，果味濃郁。另有這款微風醉人（$98），以伏特加、台灣芭樂及金巴利汁做材料，富淡淡酒香。

在眾多雞尾酒中，最矚目可說是這杯氣球小女孩，使用日本六角Gin酒、台灣烏龍茶及新鮮葡萄檸檬調配而成，口味清新。頂層的大氣球造型獨特，玩味十足，充滿驚喜。

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稻埕飯店
地址：銅鑼灣登龍街18號V POINT地庫
電話：2638 8202
營業時間：周日至周四11:30am-10:30pm
周五、六及公眾假期前夕11:30am-凌晨12mn

 

作者、責任編輯：招美寶

【原文：創意台菜＋雞尾酒 銅鑼灣稻埕飯店新裝上場（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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