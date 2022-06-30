【職場辛酸史】不食散水餅＝無禮貌？

在職場上離職派「散水餅」是一門學問，沒有派餅或是派錯了「散水餅」也會被同事指點。然而，原來在職場上收「散水餅」亦有學問。

有位網民於討論區表示，自己公司有位高層近日離職，他派含芝士成份的散水餅，但該網民由於不吃芝士，故此他當時禮貌地表示自己不吃芝士，並多謝對方的心意。

事後，事主卻被上司訓話拒絕高層同事的散水餅是沒有禮貌的行為，認為事主應該怎樣也要接受對方的好意，其後可以將散水餅給其他同事，而不是拒絕同事的「散水餅」。事主卻認為，取餅卻又不吃，更加沒禮貌，亦表示不理解到底甚麼是「人情世故」。

■係咪一定要接受同事「散水餅」？■

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在職場上要學習的事很多，不少網民都認為可以先接受對方的心意，即使自己不吃，亦可以其後處理，畢竟對方是高層。另一方面，亦有網民支持事主的做法，認為不吃也沒所謂，最重要告知對方，總好過要了又不吃，造成浪費。

其實怎樣處理，需要視乎當時的情況而定，不論接受與否，其實正如另一網民所言，衡量自己能否承擔結果是重要的。

責任編輯：陳玉蓮

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