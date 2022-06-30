【ESG】恒生推ESG投資大抽獎、綠色商戶簽賬獎賞　可贏限量NFT或1萬元Apple Store禮品卡

綠色金融是現時投資的大趨勢，本港不同銀行都提供出綠色投資選擇。恒生銀行繼早前推出綠色按揭計劃和電動車貸款，提倡「Live Green」和「Go Green」後，將於明天（7月1日）推出ESG投資認購服務大抽獎，以及恒生信用卡綠色商戶簽賬優惠獎賞，再提倡「Shop Green」和「Invest Green」。

「Shop Green」滿指定簽賬額即獲獎賞

由2022年7月1日至8月31日，憑恒生Visa信用卡累積每月合資格零售簽賬滿5,000港元，及於指定綠色商戶，包括Green Common、GU、無印良品及UNIQLO，單一簽賬淨值滿400港元並成功登記「簽賬激賞」後，可享升級獎賞，當中包括高達8% Cash Dollars或8倍yuu積分的額外獎賞，更可參與抽獎贏取本地插畫家Stella So創作的環保NFT，共50個名額。

「Invest Green」認購3大ESG投資類別可獲抽獎機會

由2022年7月1日至2022年8月31日推廣期間，成功認購恒生指定ESG投資服務類別，包括ESG基金投資、ESG債券和ESG主題掛鈎結構性產品，可獲得1次抽獎機會，最多合共可獲3次抽獎機會，以贏取1萬元Apple Store禮品卡，共有3個名額，或港產動畫家崔氏兄弟創作的ESG投資版限量NFT，共50個名額。

責任編輯：區祖飛

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