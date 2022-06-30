【癌症醫保】比較癌症醫療保險　投保前必看4大關鍵

醫療保險以實報實銷形式，保障受保人不同類型的疾病，包括中風、心臟病、癌症，以及其他疾病等等，但假如購買的醫療保險並非採取「全數賠償」模式，每宗疾病亦有機會設賠償上限。癌症醫保（Cancer Reimbursement）應運而生，以較相宜保費為癌症治療提供額外保障，並大多採用「全數賠償」方式。

■醫療保險及癌症醫保的分別■

一般醫療保險及癌症醫保主要有三大分別，分別在受保疾病、賠償模式及等候期。上文提過，醫療保險保障有醫療需要的住院開支，涉及不同疾病，視乎計劃詳情。至於癌症醫保保障範圍僅限癌症，部份包括原位癌、早期癌症等。



此外，醫療保險在賠償模式上差異甚大，非「全數賠償」醫保計劃一般會在細項上設有賠償上限，例如主診醫生巡房費每日最多賠500元，若實際費用為900元，病人便須自掏腰包400元。至於癌症醫保，一般會「全數賠償」因癌症而產生的費用，包括診斷測試、住院及日間手術、非手術治療、藥物費用、復原等。



等候期方面，醫保等候期視乎計劃類型，由60日至1年不等，而自願醫保等候期一般為30日。癌症醫保一般為90日，意味90日內不會賠償因癌症而產生的費用。要注意，即使過了等候期，若果於保單生效2年內索償，保險公司理賠將會非常嚴格。

醫療保險保障不夠 癌症醫保可補足



癌症醫保優缺點相對明顯，假如消費者原本購買的基本醫保計劃保障不足，在Budget有限情況下，而又想增加癌症的保障，加添一份癌症醫保或是一個不俗選項。假如消費者在沒有其他醫保的情況下，單單購買癌症醫保的話，其他疾病的保障就等於零。



單單在癌症這項疾病上，雖然癌症醫保保障會較基本醫保計劃為佳，但仍有至少4大注意事項，以免投保後失預算。

投保癌症醫保的4大注意事項

1.產品特點及多重賠償機制



癌症醫保受限於每次受保癌症限額及終身賠償限額，普遍「全數賠償」治療所需費用，包括確診檢查、病房及膳食、巡房費、專科醫生費、外科及麻醉科醫生費、手術室費、藥物費、深切治療部費用等等。



不過有必要注意的是，「全數賠償」仍然受限於每年、每次或終身賠償上限，而有關費用須為慣常及合理治療方法，亦須符合醫療需要。除此以外，消費者還要留意賠償機制，了解何謂「受保癌症」或「受保癌症限額」。

■ 5款半私家房癌症醫療保險比較（港元）■

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以上揀選5款癌症醫保的半私家房計劃，賠償限額約為100萬元至150萬元，終身賠償限額則差異較大，介乎100萬元至450萬元，終身賠償限額愈高，理論上可作更多次的癌症賠償，但仍視乎賠償機制。



以AIA友邦「癌症全方位保障2」為例，「受保癌症限額」為100萬元，而終身癌症賠償限額則為300萬元，無論是新的癌症、舊有的確診癌症持續或擴散至其他部位，均會計算在這100萬的「受保癌症限額」，然後每3年重設為100萬元，直至整個計劃已支付的賠償總額達到300萬元這個「終身癌症賠償限額」。

■ 多重賠償機制一覽■

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2.癌症的定義



癌症醫保會在網站或宣傳冊上列明「非所有類別的癌症都受保」，而即使寫有保障惡性癌及原位癌，在不保事項或癌症定義中，亦列明個別原位癌並不在保障範圍當中，較為常見的不保癌症或原位癌有「癌前病變腫瘤」及「子宮頸病變CIN I及CIN II」，消費者投保前宜先向保險經紀或保險公司查詢。



3.病房等級及受保地區



購買癌症醫保時會列明病房級別及保障地區，如要提升病房級別或到美國就醫，賠償限額一般會有所調整。舉例來說，假如消費者投保的是半私家房級別計劃，每年賠償限額為100萬元，入住私家房或到美國就醫每年賠償限額便會降至50%。



Bowtie戰癌保100、安盛「癌症治療保障 II」、宏利癌症治療附加保障-連住院及手術保障均是半私家房計劃，假如入住私家房，賠償限額就要乘上50%的調整因子，而前兩個計劃如要入住私家房以上，調整因子則要改為25%，其餘的癌症醫保則有不同的計算方式或無表明如何處理。



4.癌症醫保的其他保障



癌症醫保含有大量其他保障，常見的包括中醫治療、營養師諮詢、物理治療、職業治療、言語治療、心理輔導、家中看護及醫療器具等，當然會在每次賠償上限、總次數上有所不同，但個別計劃會在心理輔導上包括直系親屬，或者包括假髮費用等。



此外，一些計劃亦會包括脊醫治療、香薰療法、順勢療法及藝術療法這些輔助療法，甚至會有交通費補貼及癌症生育力保存費用等，故投保前宜仔細比較。



註：

1. 以上保費資料更新至2022年6月27日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

2. 本文最後更新日期：2022年6月27日。

【文章來源：10Life；原題：比較癌症醫療保險 注意4大關鍵事項】



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