【消費優惠】7-11本周着數之選　K1664白啤酒每罐$12

7-11本周着數之選，包括8.5元有一件品客薯片51-53克、6.5元有一支元氣森林氣泡水480毫升、8元有一件爽浪SUPER冰爽薄荷味 / 無糖香口珠18粒 / 超涼薄荷 / 益達曬駱駝清甜薄荷 / 專業無糖強勁薄荷 / 檸檬薄荷20粒，12元有罐K1664白啤酒500毫升大罐裝。

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撰文：hket小編

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