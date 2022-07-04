【消費優惠】7-11本周着數之選 K1664白啤酒每罐$12 精明消費 10:30 2022/07/04 分享： 分享： 7-11本周着數之選，包括8.5元有一件品客薯片51-53克、6.5元有一支元氣森林氣泡水480毫升、8元有一件爽浪SUPER冰爽薄荷味 / 無糖香口珠18粒 / 超涼薄荷 / 益達曬駱駝清甜薄荷 / 專業無糖強勁薄荷 / 檸檬薄荷20粒，12元有罐K1664白啤酒500毫升大罐裝。 ▼點擊圖片放大 +7 +6 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】JHC日本城全場任選買4送1 今日 【消費優惠】JHC日本城全場任選買4送1 【消費優惠】city'super辦韓國美食節 引入高級韓牛及急凍醬油蟹 2022/07/03 【消費優惠】city'super辦韓國美食節 引入高級韓牛及急凍醬油蟹 【好去處】銅鑼灣稻埕飯店新裝上場 精緻賣相創意台菜＋特色雞尾酒 2022/07/03 【好去處】銅鑼灣稻埕飯店新裝上場 精緻賣相創意台菜＋特色雞尾酒 【好去處】全球首間MOLESKINE期間限定店 參與工作坊設計個人化筆記簿封面 2022/07/02 【好去處】全球首間MOLESKINE期間限定店 參與工作坊設計個人化筆記簿封面 【好去處】全新歐陸餐廳Porkcentric登陸大坑 細味品嘗豬肉盛宴 2022/07/02 【好去處】全新歐陸餐廳Porkcentric登陸大坑 細味品嘗豬肉盛宴 啤酒 薄荷 檸檬 7－Eleven 著數優惠