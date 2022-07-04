【消費優惠】JHC日本城全場任選買4送1 精明消費 09:00 2022/07/04 分享： 分享： JHC日本城進行盛夏優惠，全場任選買4送1，盛夏優惠自由配搭只要畀4件價錢就可以帶走5件心水商品。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】city'super辦韓國美食節 引入高級韓牛及急凍醬油蟹 2022/07/03 【消費優惠】city'super辦韓國美食節 引入高級韓牛及急凍醬油蟹 【好去處】銅鑼灣稻埕飯店新裝上場 精緻賣相創意台菜＋特色雞尾酒 2022/07/03 【好去處】銅鑼灣稻埕飯店新裝上場 精緻賣相創意台菜＋特色雞尾酒 【好去處】全球首間MOLESKINE期間限定店 參與工作坊設計個人化筆記簿封面 2022/07/02 【好去處】全球首間MOLESKINE期間限定店 參與工作坊設計個人化筆記簿封面 【好去處】全新歐陸餐廳Porkcentric登陸大坑 細味品嘗豬肉盛宴 2022/07/02 【好去處】全新歐陸餐廳Porkcentric登陸大坑 細味品嘗豬肉盛宴 【好去處】全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將軍澳 2022/07/01 【好去處】全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將軍澳 日本城 著數優惠