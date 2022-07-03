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【消費優惠】city'super辦韓國美食節　引入高級韓牛及急凍醬油蟹

精明消費 15:00 2022/07/03

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city'super各分店及網上商店由即日至7月13日舉辦「饗食．韓珍味」韓國美食節，帶來一系列韓國直送頂級新鮮食材及精選佳釀。特別推介米芝蓮指南的推薦餐廳-Gebang Sikdang的韓國急凍海鮮，讓大家在家亦能享受高級匠心韓式美饌。

由Gebang Sikdang研發的3款海鮮美食，皆浸於自家秘製醬油內，味道鮮甜。搭配白飯品嘗，或把剩下的醬油醃製溏心蛋甚至炒飯，更能體驗韓國傳統食法。海鮮美食包括Gebang Sikdang韓國急凍醬油蟹，選用忠清南道瑞山市的藍蟹；韓國急凍醬油蝦就用上忠清南道瑞山市的南美白對蝦、韓國急凍醬油鮑魚則選用全羅南道南部莞島的鮑魚。

另外亦有多款適合鮮蒸的食材，包括韓國活八爪魚，產自南韓全羅南道的木浦市。傳統食法是將洗好的八爪魚放進滾水煮2至3分鐘，並蘸點韓式辣椒醬品嘗。韓國活鮑魚就來自南韓莞島，肉厚鮮美、口感柔滑。還有韓國黃金比目魚塊，生長於濟州島東部的清潔海水，以人參等食物混合物餵飼，味道鮮美，質感柔軟。

高級韓牛之選
另外，味濃肉嫩是高級韓牛的特色。city'super獨家與橫城政府合作引入上乘韓牛，每間分店均有由橫城郡認證及分配的證書編號，確保韓牛源於無污染環境、血統純正並以自家研發飼料餵養。罕有的橫城韓牛味道比一般韓牛更香濃、油花更細密。

韓牛選擇包括：韓國橫城冰鮮1++級韓牛西冷（$245 / 100克）、韓國橫城冰鮮1++級韓牛肉眼（$245 / 100克）及韓國橫城冰鮮1++級韓牛牛肋骨（$230 / 100克）。

如果想吃韓式開胃涼拌菜及小菜，也有不少選擇，包括Banchan Danji韓國特級醃蠔，生蠔帶輕微海水味及甜味，入口濃郁不膩。韓國醃八爪魚醬（$158）則爽脆彈牙，味道中辣，非常惹味。

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作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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