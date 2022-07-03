【職場調查】日本老員工不事生產　招聘公司倡從2方面激發工作熱情

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Hatarakanai ojisan（不工作的大叔）近年成為日本職場熱話，而早前有日本網上學習App開發公司對此進行調查，結果發現有49.2%的受訪者認為，公司聘用許多不事生產的老員工。
網上學習App開發公司SHIKIGAKU針對聘用人數平均超過300人的大型企業進行調查，主要詢問員工，公司的年長員工是否出現怠惰。
日本調查：年長僱員不事生產
調查顯示，有49.7%員工認為這些年長員工「常常找空檔休息去抽菸或吃東西」、35.3%員工說他們「整天都在上網」。此外，47.3%員工覺得這些老員工「常講廢話」，更有47.7%員工說有些人在「放空」。
SHIKIGAKU建議，要避免員工變成偷懶者，企業應根據員工的績效評估（Performance Appraisal）以釐定薪金，這將推動老員工以明確的工作動機，以獲得更高的薪金。
對於老員工在工作上欠缺動力，英國招聘公司ABL Recruitment建議主管可從兩方面着手：
責任編輯：蕭寶玲
【原文：招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情（收費文章）】
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欄名 : 職場百科