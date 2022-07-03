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【職場調查】日本老員工不事生產　招聘公司倡從2方面激發工作熱情

個人增值 19:00 2022/07/03

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Hatarakanai ojisan（不工作的大叔）近年成為日本職場熱話，而早前有日本網上學習App開發公司對此進行調查，結果發現有49.2%的受訪者認為，公司聘用許多不事生產的老員工。

網上學習App開發公司SHIKIGAKU針對聘用人數平均超過300人的大型企業進行調查，主要詢問員工，公司的年長員工是否出現怠惰。

日本調查：年長僱員不事生產

調查顯示，有49.7%員工認為這些年長員工「常常找空檔休息去抽菸或吃東西」、35.3%員工說他們「整天都在上網」。此外，47.3%員工覺得這些老員工「常講廢話」，更有47.7%員工說有些人在「放空」。

SHIKIGAKU建議，要避免員工變成偷懶者，企業應根據員工的績效評估（Performance Appraisal）以釐定薪金，這將推動老員工以明確的工作動機，以獲得更高的薪金。

對於老員工在工作上欠缺動力，英國招聘公司ABL Recruitment建議主管可從兩方面着手：

  • (1)改變任務分配：讓老員工做新任務，每一個任務都牽涉到員工的能力輸出和成長，而任務完成的結果也涉及公司的整體發展。這種新的任務分配方式，也是一種刺激管理機制，目的是給予員工充分信任，提供充足的學習成長空間，從而為員工、領導者和公司帶來效益。
     
  • (2)協助老員工重建工作激情：當老員工有了一定的職級和能力，會一直在原有的業務圈子內徘徊。但在處理新業務的過程中，憑着以往的工作經驗，可以令老員工在新業務充滿激情，既會遇到瓶頸問題，也會找到機遇。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情（收費文章）】

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