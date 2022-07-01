  • 27°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【精神健康】3大徵兆自測精神健康　綫上虛擬畫廊提供自療新方法

個人增值 19:00 2022/07/01

分享：

分享：

最近，Re:Fresh電子精神健康支援自助平台與社福界機構和大學合作進行研究，發現自疫情爆發後，綫上精神健康服務平台使用率增加差不多6成，升幅突顯香港市民更需要關注自身精神及情緒健康。為尋找別開生面的「自」療方法，平台與香港新晉藝術家Uuendy Lau合作，以虛擬畫廊提供不一樣的空間給有需要人士治療，而且費用全免。

據綫上精神健康服務平台使用研究報告中，發現近47%使用者有中度至非常嚴重程度的焦慮，而尋求綫上心理輔導的人數增加近兩倍以上。有見及此，由中國銀行（香港）資助、浸信會愛羣社會服務處主辦一個名為「Re:Fresh電子精神健康支援自助平台」（Re:Fresh）的綫上精神健康服務，望能為大眾提供更有效的綫上精神健康服務。

輕鬆做個精神健康守護員
Re:Fresh計劃督導主任潘文輝表示：「我們參考美國生活形態醫學會及美國國家健康研究所的研究，以6種切實可行的健康目標為主題，如飲食、睡眠和人際關係等，提供一些深入淺出的專家建議，和提供預防性的資訊給有需要的使用者。據耶魯大學心理學博士Michael F.Hoyt的建議，及早接受短期心理諮詢，會更有效紓緩焦慮、抑鬱、失眠同人際關係衝突問題，效果更媲美長期輔導。」但情緒這東西，很多時仍是解鈴還須繫鈴人，心病還須心藥醫，在未去到嚴重階段時，自療也是一個很好的方法。潘文輝說網上平台的好處是全天候，用戶可透過平台推介的自助方法去學習，慢慢為自己重建一個良好的生活習慣。

透過藝術療癒情緒
平台操作簡易，只需提供可作日後溝通用的電郵地址（不需用真名／不記名，一切資料絕對保密）便可成用戶，登記時回答幾項關於精神健康問題，從中會得到一份較客觀的評估指數。Re:Fresh計劃主管林禮康說：「上次分享會上，有一位用戶表示透過自助平台所提供的工作坊或講座得到『自療』的方法，有效地得到紓緩情緒壓力，效果顯著，因此主動出席和分享她的體驗，因能在早期出現徵狀時便能對症下藥，才是治療精神健康的最好方法。」

如發現有屬中度或嚴重程度個案，平台中心會評估，並在7日內作出回應--鼓勵該用戶來一次綫上面談（可用Zoom／電話），目的為了解對方情況，再視乎需要才作輔導跟進。潘文輝說：「平台透過人工智能，為各用戶提供適合他們相關（6種健康目標）的工作坊和資訊，平台更會定期邀請專業嘉賓主持綫上工作坊和講座，費用全免。」像首個登場合作的嘉賓便是香港新晉藝術家UUendy Lau，主題是「遇見新的我」，是雙方第一次圍繞精神健康來作藝術創作，望透過與藝術對話，創作者與大家一起踏上一趟自我探索的全新旅程，發現自己另一些新的面貌，擁抱自己並定下新的挑戰。

自測精神健康
只要合乎以下3種狀況的其中一項，已代表精神健康出現問題的先兆：

１.持續劣睡影響工作

劣睡即睡眠質素欠佳，包括淺睡、早醒或失眠等徵狀，難以集中精神以致影響工作，都是壓力的警號。

２.煩躁忟憎易被激怒

如發現自己經常沒耐性、煩躁不安或很少事情已想跟人吵架等，代表神經系統很敏感，處於警戒狀態。

３.焦慮不安精神散漫

經常很多憂慮，擔心工作前景等，或精神散漫，不斷檢查或清潔某樣物件等，都是中度以上的焦慮程度。

 

作者：黃鑑江

責任編輯：周美好

【原文：3大徵兆自測精神健康 綫上虛擬畫廊自療新方法

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【夏日消暑】大熱天消暑不一定靠冷氣　專家教簡易家居降溫秘訣
今日
【夏日消暑】大熱天消暑不一定靠冷氣　專家教簡易家居降溫秘訣
【大灣區】港澳律師獲准在大灣區内地9市執業　執業証正式啟用
2022/06/30
【大灣區】港澳律師獲准在大灣區内地9市執業　執業証正式啟用
【大灣區】大灣區樓市正緩慢回溫　廣州深圳等城料率先復甦
2022/06/28
【大灣區】大灣區樓市正緩慢回溫　廣州深圳等城料率先復甦
【投資分析】施羅德投資預期通脹率下降速度緩慢 　3大原因上調2023年通脹預測
2022/06/28
【投資分析】施羅德投資預期通脹率下降速度緩慢 　3大原因上調2023年通脹預測
【大灣區】東莞為港澳企業紓困　協助港企申費用減免
2022/06/27
【大灣區】東莞為港澳企業紓困　協助港企申費用減免
耶魯大學 養生 失眠 壓力 健康問題 治療 輔導 工作坊 文娛藝術 人工智能

下一篇文章

【夏日消暑】大熱天消暑不一定靠冷氣　專家教簡易家居降溫秘訣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月30日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月30日）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【夏日消暑】大熱天消暑不一定靠冷氣　專家教簡易家居降溫秘訣
【夏日消暑】大熱天消暑不一定靠冷氣　專家教簡易家居降溫秘訣
今日理財筆記 - 職場上拒絕高層同事散水餅後被訓話　發生咩事？
職場上拒絕高層同事散水餅後被訓話　發生咩事？
日圓貶值見底未？外滙專家教你睇見底訊號
日圓貶值見底未？外滙專家教你睇見底訊號
美元強勢到幾時？三大因素左右美滙走勢
美元強勢到幾時？三大因素左右美滙走勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款