【精神健康】3大徵兆自測精神健康　綫上虛擬畫廊提供自療新方法

最近，Re:Fresh電子精神健康支援自助平台與社福界機構和大學合作進行研究，發現自疫情爆發後，綫上精神健康服務平台使用率增加差不多6成，升幅突顯香港市民更需要關注自身精神及情緒健康。為尋找別開生面的「自」療方法，平台與香港新晉藝術家Uuendy Lau合作，以虛擬畫廊提供不一樣的空間給有需要人士治療，而且費用全免。

據綫上精神健康服務平台使用研究報告中，發現近47%使用者有中度至非常嚴重程度的焦慮，而尋求綫上心理輔導的人數增加近兩倍以上。有見及此，由中國銀行（香港）資助、浸信會愛羣社會服務處主辦一個名為「Re:Fresh電子精神健康支援自助平台」（Re:Fresh）的綫上精神健康服務，望能為大眾提供更有效的綫上精神健康服務。

輕鬆做個精神健康守護員

Re:Fresh計劃督導主任潘文輝表示：「我們參考美國生活形態醫學會及美國國家健康研究所的研究，以6種切實可行的健康目標為主題，如飲食、睡眠和人際關係等，提供一些深入淺出的專家建議，和提供預防性的資訊給有需要的使用者。據耶魯大學心理學博士Michael F.Hoyt的建議，及早接受短期心理諮詢，會更有效紓緩焦慮、抑鬱、失眠同人際關係衝突問題，效果更媲美長期輔導。」但情緒這東西，很多時仍是解鈴還須繫鈴人，心病還須心藥醫，在未去到嚴重階段時，自療也是一個很好的方法。潘文輝說網上平台的好處是全天候，用戶可透過平台推介的自助方法去學習，慢慢為自己重建一個良好的生活習慣。

透過藝術療癒情緒

平台操作簡易，只需提供可作日後溝通用的電郵地址（不需用真名／不記名，一切資料絕對保密）便可成用戶，登記時回答幾項關於精神健康問題，從中會得到一份較客觀的評估指數。Re:Fresh計劃主管林禮康說：「上次分享會上，有一位用戶表示透過自助平台所提供的工作坊或講座得到『自療』的方法，有效地得到紓緩情緒壓力，效果顯著，因此主動出席和分享她的體驗，因能在早期出現徵狀時便能對症下藥，才是治療精神健康的最好方法。」

如發現有屬中度或嚴重程度個案，平台中心會評估，並在7日內作出回應--鼓勵該用戶來一次綫上面談（可用Zoom／電話），目的為了解對方情況，再視乎需要才作輔導跟進。潘文輝說：「平台透過人工智能，為各用戶提供適合他們相關（6種健康目標）的工作坊和資訊，平台更會定期邀請專業嘉賓主持綫上工作坊和講座，費用全免。」像首個登場合作的嘉賓便是香港新晉藝術家UUendy Lau，主題是「遇見新的我」，是雙方第一次圍繞精神健康來作藝術創作，望透過與藝術對話，創作者與大家一起踏上一趟自我探索的全新旅程，發現自己另一些新的面貌，擁抱自己並定下新的挑戰。

自測精神健康

只要合乎以下3種狀況的其中一項，已代表精神健康出現問題的先兆：

１.持續劣睡影響工作 劣睡即睡眠質素欠佳，包括淺睡、早醒或失眠等徵狀，難以集中精神以致影響工作，都是壓力的警號。 ２.煩躁忟憎易被激怒 如發現自己經常沒耐性、煩躁不安或很少事情已想跟人吵架等，代表神經系統很敏感，處於警戒狀態。 ３.焦慮不安精神散漫 經常很多憂慮，擔心工作前景等，或精神散漫，不斷檢查或清潔某樣物件等，都是中度以上的焦慮程度。

作者：黃鑑江

責任編輯：周美好

【原文：3大徵兆自測精神健康 綫上虛擬畫廊自療新方法】

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