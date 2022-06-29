【職場調查】城大哪一學科畢業生平均薪金疫情下增一成？　最高月薪見47,000元

全球科技發展愈趨發達，受新冠疫情影響，各行各業積極利用大數據及人工智能等科技幫助數字化轉型，帶動資訊科技人才需求。城大商學院資訊系統學系發布2021年就業調查，發現超過9成資訊管理畢業生成功獲聘，其平均薪金為22,800港元，自2019年來最高。另外，城大商學院資訊系統學系今年將推出2大優才計劃，讓學生以短時間內獲得學士、碩士學位。

疫情下畢業生薪金不跌反升 較2020年高出一成

報告指出，大數據、雲計算及人工智能等科技可為企業帶來商機，疫情下企業加快推動數字化轉型，各行各業對資訊科技人才需求相應增加。而調查結果顯示，超過9成工商管理學士（資訊管理）畢業生成功獲聘，當中主要投身四大會計師行（27%）、銀行及金融相關機構（24%），以及科技公司（16%）等。報告強調，在2020年本港經濟受疫情影響下，城大資訊系統學系畢業生仍高達94%。

另外，報告亦指，在薪酬方面，根據現有數據，2021年畢業生平均薪金為22,800港元，較2020年的20,863港元高出接近一成，最高更達47,000港元。可見疫情不但未有影響畢業生薪金水平，反有上升趨勢。

推2大優才計劃

此外，城大資訊系統學系將首度與新加坡國立大學（National University of Singapore）合作推出「3.5+1」碩士銜接課程，合資格學生以3年半成功完成城大資訊管理學士學位課程後，將遠赴新加坡深造，修讀為期一年的「計算機科學」碩士學位課程，學生只需4年半時間便可獲得學士及碩士雙學位認證。

同時，學院亦推行「3＋1加速計劃」，合資格學生可在完成3年城大資訊管理學士課程後，直接修讀為期1年的城大「商務資訊系統」理學碩士課程，學生只需要4年時間即可同時取得由城大資訊系統學系頒發的學士學位和碩士學位。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經