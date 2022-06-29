【消費優惠】MOKO新世紀廣場推三重賞　星期一至五出示乘搭紀錄即賞贈券

新鴻基地產旗下商場MOKO由即日起至8月31日推出「東鐵．搭．即賞」獎賞，讓顧客搭東鐵到商場可換取三重賞。

周一至周五憑有效乘搭紀錄可於場內換領MOKO POP贈券，放工消費額外賞指定商戶禮券；而出示香港會議展覽中心的即日門票或入場證即賞餐飲贈券。此外，駕駛人士更可於周五至周日及公眾假期憑MOKO場內消費，賞Wilson Parking金鐘停車場免費泊車高達4小時。

第一賞：6點後的消費賞

逢星期一至五乘東鐵綫過海段乘客，出示即日有效乘搭紀錄，即獲賞MOKO POP HK$30贈券；六時後在商場消費滿HK$500，更可額外獲賞HK$50指定商戶贈券。

第二賞：6點後的消費賞 憑展覽即日門票換領MOKO餐飲贈券

7至8月是城中大小展覽旺季，包括最受大眾歡迎的書展及動漫電玩節。東鐵由會展站至旺角東站MOKO更只需9分鐘，MOKO因此特別推出「逛．即賞」，憑會展即日門票、實體或電子入場證明即可於MOKO換領HK$40餐飲贈券，適用於場內近40間餐飲美食商戶。

第三賞：周末及公假場內消費 享金鐘停車場免費泊車4小時

車主於星期五至日及公眾假期在金鐘（夏愨道公園）停車場泊車，乘東鐵往MOKO購物消費滿指定金額，即賞金鐘（夏愨道公園）停車場高達4小時泊車券。換領泊車券的消費更可同時參與場內其他消費換領活動及登記The Point會員積分。



責任編輯：陳玉蓮

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