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【職場機遇】「特別．愛增值」第6期計劃7月1日起申請　出席率達6成可獲發津貼、每月最高5,800元

個人增值 16:46 2022/06/29

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僱員再培訓局（ERB）至今已推出共5期的「特別．愛增值」計劃，而第5期計劃亦將於明天（6月30日）截止報名。緊接而來，ERB將會推出第6期「特別．愛增值」計劃，並於7月1日開始接受報名，繼續協助失業或就業不足人士提升技能、自我增值及投身職場。

第6期「特別．愛增值」計劃的報名日期為2022年7月1日至12月31日，而入讀日期為2023年3月31日或之前。計劃的對象是於2019年6月1日或之後失業或就業不足人士、無指定行業或學歷限制，但必須為香港合資格僱員，以及須符合個別課程的入讀資格。

報讀安排上，參加者最多報名4項課程，當中可包括不多於2項「全日制」「職業技能」課程。

另外，在特別津貼上的安排亦會繼續保留，只要出席率達60%的合資格學員可於課程完結後獲發放特別津貼。「全日制」課程的特別津貼額為每日223元（以每日2節，每節4小時計），「部分時間制」課程的特別津貼額為每日111.5元（以每日1節，每節4小時計），每名學員每月可獲發放的津貼額上限為5,800元。

第6期「特別．愛增值」計劃
報名表格：按此
報名方式：可親自、郵遞或網上方式向開辦相關課程的培訓機構遞交課程申請表

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 職場百科

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