Patek Philippe綠面Nautilus助攻　Rolex出GMT II推高綠面錶熱潮

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【投資策略】熊市震盪中保持冷靜的3個方法
隨著全球對可持續發展（Sustainability）這環保議題愈來愈關注，錶界被綠化風氣也愈來愈強，不少錶界品牌紛紛入伍登「綠」大軍，形成一股強勁熱潮。當然，再加上錶王Patek Philippe於去年推出綠面Nautilus和Rolex今年強推綠黑圈GMT-MASTER II，統統都為綠面錶加熱！
錶面被綠化不算甚麼新鮮事，據知千禧前綠錶面在錶界有票房毒藥之稱，要說到變成賣座元素，還要從2003年Rolex推出的第一代Submariner說起。
Rolex以自家品牌顏色放於最受歡迎的Submariner（黑水鬼）錶圈上，隨即順勢成全球錶迷鎖定目標，2010年推出的二代綠水鬼和兩年前再加推第三代，令綠水鬼這些年來不斷水漲船高，更暗中令綠錶面成為全球錶迷熱捧對象，除銀、黑、金色外，更能力敵Tiffany Blue的一種最受歡迎顏色。
錶王加持
當然，沒有錶王Patek Philippe加持，綠錶面不會大行其道：去年7月一枚全新橄欖綠面Nautilus精鋼腕錶，於摩納哥鐘錶拍賣會上以365萬港幣天價成交（是官方定價的13倍），大家質疑何解精鋼材料，也沒具備任何複雜功都能以高價成交，錶迷一致認為是去年初宣佈精鋼Nautilus將會停產，而綠面Nautilus被欽點成「告別作」，也順勢將綠錶面人氣推上一層樓。
綠色熱潮是否已達高峰？但，從Rolex今年橫空推出左則上鏈錶冠的綠黑雙色陶瓷錶圈GMT-MASTER II，看來一股綠黑旋風將會蔓延全球錶界。試想想，在這市道竟然一到港，而被炒至38萬港元（是官方定價的4倍），認真誇張。
再加上綠色迎合環保議題外，可與潛水錶的夜光互相輝映，也可集結成機械感滿載的軍事風（墨綠迷彩），當然少不得鐘錶界最愛起用珠寶界中綠色瑰寶石——祖母綠和翡翠，或以大明火琺瑯燒製的材質錶面，凡此種種皆可預視錶界會繼續被綠面統治多一段時間吧！
產品查詢︰Audemars Piguet（2810 6606）、Bell ＆ Ross（bellross.com）、H.Moser（3470 0009）、Jaeger-LeCoultre（2918 4388）、Patek Philippe（2522 0262）、Rolex（rolex.com）、Panerai（8200 3033）、Salvatore Ferragamo（2345 2718）、Ulysse Nardin（3105 9823）
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌