Patek Philippe綠面Nautilus助攻　Rolex出GMT II推高綠面錶熱潮

隨著全球對可持續發展（Sustainability）這環保議題愈來愈關注，錶界被綠化風氣也愈來愈強，不少錶界品牌紛紛入伍登「綠」大軍，形成一股強勁熱潮。當然，再加上錶王Patek Philippe於去年推出綠面Nautilus和Rolex今年強推綠黑圈GMT-MASTER II，統統都為綠面錶加熱！

▲ PP 綠面Nautilu去年拍賣成交價$365萬！（圖片品牌提供）

錶面被綠化不算甚麼新鮮事，據知千禧前綠錶面在錶界有票房毒藥之稱，要說到變成賣座元素，還要從2003年Rolex推出的第一代Submariner說起。

Rolex以自家品牌顏色放於最受歡迎的Submariner（黑水鬼）錶圈上，隨即順勢成全球錶迷鎖定目標，2010年推出的二代綠水鬼和兩年前再加推第三代，令綠水鬼這些年來不斷水漲船高，更暗中令綠錶面成為全球錶迷熱捧對象，除銀、黑、金色外，更能力敵Tiffany Blue的一種最受歡迎顏色。

▲ GMT-MASTER II系列腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，綠黑雙色Cerachrom陶質錶圈，搭載自家製3285型機芯自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，精鋼錶帶，防水約100米。（三格鏈節$86,000，五格鏈節 $87,700／Rolex／黃建輝攝）

▲ Royal Oak系列50周年特別版腕錶：錶徑37毫米，18K玫瑰金錶殼，40顆明亮式切割美鑽（共約0.92卡）錶圈，軍綠色錶面鐫刻Grande Tapisserie大型格紋裝飾圖案錶面，搭載自家製5900自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，18K玫瑰金錶帶搭配AP字樣折叠釦錶帶，防水約50米。（$468,000／Audemars Piguet／圖片品牌提供）

▲ Polaris系列腕錶：錶徑42毫米，精鋼錶殼，綠色太陽放射狀飾紋錶面，搭載自家製899型自動上鏈機芯，日期顯示, 時、分顯示，動力儲存約70小時，綠色橡膠錶帶，防水約20米。（$73,000 ／Jaeger-LeCoultre／圖片品牌提供）

錶王加持

當然，沒有錶王Patek Philippe加持，綠錶面不會大行其道：去年7月一枚全新橄欖綠面Nautilus精鋼腕錶，於摩納哥鐘錶拍賣會上以365萬港幣天價成交（是官方定價的13倍），大家質疑何解精鋼材料，也沒具備任何複雜功都能以高價成交，錶迷一致認為是去年初宣佈精鋼Nautilus將會停產，而綠面Nautilus被欽點成「告別作」，也順勢將綠錶面人氣推上一層樓。

▲ 萬年曆計時秒錶（ref.5270P-014）腕錶：錶徑41毫米，綠漆錶盤，黑色漸變效果，鉑金時標，鉑金錶殼，搭載CH 29‑535 PS Q機芯，亮黑色方形鳞紋鱷鱼皮錶帶。（$1,519,300 ／Patek Philippe／黃建輝攝）

綠色熱潮是否已達高峰？但，從Rolex今年橫空推出左則上鏈錶冠的綠黑雙色陶瓷錶圈GMT-MASTER II，看來一股綠黑旋風將會蔓延全球錶界。試想想，在這市道竟然一到港，而被炒至38萬港元（是官方定價的4倍），認真誇張。

▲ Submersible 系列腕錶：錶徑44毫米，eSteel錶殼，綠色錶圈，綠色錶面，搭載自家製P.900自動上鏈機芯，小時、分鐘、中央秒針及日期顯示，動力儲存約72小時，灰色縫線錶帶，防水約300米。（$80,000 ／Panerai／黃建輝攝）

▲ 潛水系列世界環球帆船賽腕錶：錶徑44毫米，再生精鋼和黃銅錶殼，時標上塗覆綠色Super-Luminova夜光塗層炭灰色錶面，搭載自家製UN-118機芯，動力儲存約60小時，再生魚網製成灰色錶帶，防水約300米。（$89,700 ／Ulysse Nardin／圖片品牌提供）

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再加上綠色迎合環保議題外，可與潛水錶的夜光互相輝映，也可集結成機械感滿載的軍事風（墨綠迷彩），當然少不得鐘錶界最愛起用珠寶界中綠色瑰寶石——祖母綠和翡翠，或以大明火琺瑯燒製的材質錶面，凡此種種皆可預視錶界會繼續被綠面統治多一段時間吧！

產品查詢︰Audemars Piguet（2810 6606）、Bell ＆ Ross（bellross.com）、H.Moser（3470 0009）、Jaeger-LeCoultre（2918 4388）、Patek Philippe（2522 0262）、Rolex（rolex.com）、Panerai（8200 3033）、Salvatore Ferragamo（2345 2718）、Ulysse Nardin（3105 9823）