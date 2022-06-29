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本地恤衫新貴DETERMINANT　限定店61款恤衫款式自己話事

博客 17:26 2022/06/29

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男人的衣櫃，除了西裝、Polo Shirt外，最重要的項目定當數到恤衫，筆者身旁就有很多朋友每天上班都要穿上恤衫，因此，消耗量非常大，同時亦因為每個人身高、體重、甚至手部長短不一，他們都會選擇度身訂造恤衫。誠然，在香港有很多西裝店附設有度身訂造恤衫服務，但今日筆者反而想介紹一個本地專攻恤衫的品牌DETERMINANT

DETERMINANT個人訂製恤衫售價非常吸引，例如免燙恤衫只需$398，更有15種顏色可供選擇。（圖片品牌提供）

DETERMINANT《61．恤衫展覽》限定店至7月中，場地中可見有「61恤衫展示場」，男士們一次過飽覽61款不同設計的恤衫。（圖片品牌提供）

DETERMINANT對經常往太古城和尖沙咀誠品的朋友，一定不會感到陌生，因為品牌早已在這兩間書局設有專櫃，這一次移師海港城開設《61．恤衫展覽》限定店，地點位置非常方便。而品牌的出現，是創辦人有感市面上的男裝品牌恤衫，通常只會提供數個尺碼給顧客選擇，實在難以照顧不同身形的男士所需。

當然少不得一些較便服類型的恤衫款式選擇。（圖片品牌提供）

限定店增設「無限升降機」，升降機內部為無限延伸的恤衫圖案燈管，亮眼前衛，帶出DETERMINANT結合創新技術和現代化設計這個信息。（圖片品牌提供）

此外，亦有遊戲，顧客只需要把大會提供的道具如銀包和恤衫等放進公事包內，然後上磅磅重，如果剛好6.1磅，即可免費獲得恤衫。（圖片品牌提供）

有見及此，DETERMINANT的恤衫除了提供不同版型外，更因應不同恤衫領口設計、領圍和袖長，合共提供多達61個尺碼組合、15種顏色、加上多類型面料，例如免燙、抗菌或長絨棉等選擇，好等男士們能以優惠價錢找到一件百分百屬於自己的恤衫。

《61 ．恤衫展覽》限定店
日期：即日至 7月17日
時間：10am-10pm 
地點：尖沙咀海港城海運大廈3階LCX正門位置

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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