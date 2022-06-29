【投資策略】熊市震盪中保持冷靜的3個方法

港股及美股在強力反彈後近日再次出現整固，考慮到這一點，以下是三個幫大家在熊市震盪期間保持頭腦清醒的方法。

1.不要每天查看價格

不每天檢查價格說起來容易做起來難。但大量研究表明，投資者對損失的消極反應是對回報的積極反應的兩倍。當事情進展不順利時，這種損失厭惡會導致我們做出非理性決定。不斷地檢查股票價格，會讓自己處於一個不利的位置，令自己出於情感而非邏輯原因進行沽售。

這一概念得到諾貝爾獎獲得者經濟學家理查德泰勒在1997年進行的一項研究支持。泰勒觀察了兩組投資者。一組得到持續不斷的數據和信息，而第二組得到的信息非常有限。他發現獲得最頻繁反饋的投資者承擔的風險最小，因此賺的錢也最少。雖然這項研究是很久前做，但人類的行為並沒有改變。幾乎持續不斷的資訊會讓你成為更糟糕的投資者，尤其是在市場下跌且損失厭惡情緒高漲的情況下。

2.重新審視持有股票的原因

如果你正在投資個股，最好對你持有每隻股的觀點進行年度審計。當市場轉為看跌時，是時候重新審視你購買投資組合中公司的最初原因。

這將做以下兩件事之一：

1.你會重新對你的觀點有信心，並意識到價格下跌可能是一個買入機會；

2.你會意識到觀點並不完美，或者可能被破壞了。

如果擁有可能會破產的公司，那麼盡早賣出非常重要，因為可以減少損失，並能讓你成為更好的投資者，因為過程會迫使你加強研究過程，以便在未來提出更有力的看法。彼得林奇有句名言「知道你擁有甚麼以及為甚麼擁有它」。這在熊市期間非常重要，因為你的信念是在低迷時期繼續持有好公司而不是虧本出售的關鍵。

3.尋找機會

在股市大跌市買入一定很糟，因為一般起碼要數年才可能修復。雖然投資者對大跌前的投資成本基礎無能為力，但可以通過在市場處於恐慌模式時尋找機會來降低整體投資組合成本基礎。尋找具潛力的投資會迫使你考慮未來，而不是你過去進行並已出現虧損投資。一旦你改變了你的心態，就會開始對下跌感到興奮，因為這意味著優質的企業變得更便宜。

對於投資者來說，熊市是非常痛苦的時期。但歷史告訴我們，熊市是經常發生的，所以如果我們要成為長期投資者，就需要學習如何應對。關鍵在於向前看，而不是向後看。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經