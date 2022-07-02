【職場趣聞】如何令員工變得更合群？　研究話工作場所養動物幫到手！

上班族每天與同事相處的時間，隨時比與家人見面更多。為促進同事之間更好合作，締造更愉快的工作環境，有研究發現，安排員工與動物一起工作，可有效提升員工同理心。

在日常生活中，人類與動物合作並非罕見的事，例如警察與警犬合作偵查違禁藥品、馬術治療師配合馬匹改善騎師的身心健康等。

新加坡國立大學（NUS）商學院管理與組織系主任任啟志教授表示，與動物一起工作後對員工會有何影響，對此知之甚少，於是決定展開相關研究。

任啟志對香港、新加坡及美國共370名在職人士進行研究，結果顯示，受訪僱員與動物互動愈多，他們的同理心便會愈高。他稱，具備同理心表示能夠意識到別人的痛苦，並願意提供協助。而他們愈認同動物有能力感受和思考，與動物互動對他們的同理心和與人互動的方式影響也會愈大。

變得合群 更樂意助人

人類往往害怕表現自己軟弱的一面，習慣隱藏自己的痛苦，因此要發現同事在工作上面對困難並不容易。反而，經常與動物打交道的員工，因為學會觀察動物的動態，所以更了解動物的情緒。

他指出：「這種由動物引發的同理心會延伸，使他們與同事之間變得更合群，更樂意幫助別人。」研究結果也反映，當員工與動物一起工作的時間愈長，同理心就會愈高，而且也會愈合群。

雖然在工作場所飼養動物顯得有些超越常規，只要制定合適的規則來解決實際問題，與動物一起工作能成為培養員工同理心的創新方法。任教授認為，企業可積極考慮將動物引入工作場所是否可行，例如舉辦同理心培訓工作坊。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）



【原文：工作場所養動物培養員工同理心（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經