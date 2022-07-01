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【夏日消暑】大熱天消暑不一定靠冷氣　專家教簡易家居降溫秘訣

個人增值 13:00 2022/07/01

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元朗擴業街上周二（6月21日）因發生火警，引致鄰近地區停電，天水圍部分屋苑更一度未曾恢復電力。因天氣炎熱，不少居民都表示，沒有冷氣實在難以入睡。此事亦令不少網民搜尋在暑天如何不靠冷氣來消暑的方法，就算不是遇着停電，少用冷氣，也可節省更多電力和金錢。

一向提倡節能的前天文台台長林超英，多年來堅持酷暑下不開冷氣，他過去曾拍片及在社交平台分享多個無冷氣消暑大法，市民不妨參考。

採用USB風扇
林超英表示他在晚上為了防蚊，會開蚊帳睡覺，但蚊帳會阻擋氣流，令人體發出的熱力困在裏面，而以前他會使用大風扇在蚊帳外吹，後來發現，在電腦商場買的USB風扇仔非常好用，他於是便在蚊帳支架掛上約15cm直徑USB風扇製造涼風，吹向頭和肩膊，在溫柔的氣流中入睡，不少網民都盛讚是「佛系降溫」方法。

玻璃窗貼隔熱膜
他又教過，在白天時，陽光透過玻璃窗把熱力帶進屋內，熱力久久不會散去，若不能開冷氣製造「冷負荷」來抵消熱力，可在玻璃窗上貼上一層隔熱膜，有效將室外的熱力隔絕。林超英亦建議市民使用垂直窗簾，在日間擋住太陽光射進屋內，以減低室內溫度。有些家庭也會安裝熱能隔熱玻璃，都可有效阻擋室外的熱輻射和紫外綫。另外，正午時份室外溫度高，把門窗都開着，會將熱力帶進屋內，因此可選擇早晚較涼爽的時候開窗。

3個消暑秘訣
有網民早前亦重溫日本節約達人和田由貴的3大消暑方法，原意是因為夏天開冷氣電費高，故提出如何減省電力，但在停電日子，相信也大派用場。

1.善用保冷劑
和田由貴建議大家可用毛巾或手帕沾上保冷劑，之後捲起來，放在脖子兩側或腋下，因身體這兩個部分有大動脈經過，加上保冷劑效應，有效降低體溫，但切記保冷劑不可以直接接觸皮膚，以免造成傷害。

2.沖涼後冷水泡腳
大家在洗完澡後，可用冷水再泡腳，讓冷水令腳部皮膚表層的血液流動量增加，汗水可由腳部排出，會感到較清爽。

3.食清涼食物
食西瓜、小黃瓜、冬瓜可幫助降低體溫，而冬瓜被視為有中藥效用，具備利尿作用，幫助消除水腫。另外香蕉、菠蘿、哈密瓜等水果都有助消暑。

 

作者：羅家欣

責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：大熱天消暑不一定靠冷氣 專家教簡易家居降溫秘訣（收費文章）】

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