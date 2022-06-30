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【消費優惠】TSE Bazaar Sale服飾勁減低至1折　TONYMOLY夏季大減價全場低至3折

精明消費 07:30 2022/06/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.TSE Bazaar Sale 服飾勁減低至一折

Times Square Bazaar舉辦TSE Bazaar Sale，多款時尚優雅款式的羊絨服飾勁減低至一折。想搵高質cashmere 同針織產品就唔可以錯過！

日期： 2022年6月29日至7月3日
時間：11:00am - 8:00pm
地點： 時代廣場展銷集 - 香港銅鑼灣時代廣場一座16/F （可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

    點擊圖片放大

2. TONYMOLY 夏季大減價 全場低至3折

TONYMOLY全綫分店進行夏季大減價，蝸牛全效修護24K純金潔面泡沫折後價50元、Master Lab萬用精華棒折後價95元、2X肌底精華液限定套裝折後價228元、BIO EX活膚美白面霜折後價238元、蝸牛全效修護24K純金3件套裝折後價498元、類蛇毒水晶面膜折後價180元有10片，全場貨品更低至3折。

    點擊圖片放大
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3. 123 by ELLA 買2件貨品滿$108即送$15現金券

123 by ELLA進行門市快閃優惠，全場購買貨品2件或以上折實價滿108元，即送15元現金優惠券；滿158元再送指定風扇1件、滿200元額外再送1件25元自選貨品。凡購買任何物品，更可以用夏日驚喜價30元換購超輕晴雨兩用傘1件（原價50元）。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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