【按揭申請】疫情之下未能回港　身在海外可如何申請按揭？

疫情之下，香港仍然處於半封關狀態，在海外的港人即使有需要回港，也可能因為未能預訂檢疫酒店而未能成行。如果港人正好有需要處理按揭申請，但因種種原因未能回港，究竟可以如何處理按揭申請？

陳先生去年成功入票購買新樓，選用建築期付款計劃，並打算在物業落成前申請按揭。物業今年底入伙，算起來應該要在8、9月申請按揭；但陳先生年初被公司派駐海外，即使有假期，也因未能預訂檢疫酒店而難以在近期回港。現時放在他面前的問題是：究竟他們可以如何申請按揭？

現時有部份銀行可接受按揭申請人以電郵方式，又或以授權書（power of attorney）授權代表去申請按揭。但問題是，銀行即使批出按揭，也會要求與借款人面簽按揭信。由於陳先生是單位業主，也必須是借款人；就算銀行可接受網上申請按揭/獲授權代表申請，陳先生如果因檢疫理由未能回港，仍是難以取用按揭。但幸好有例外情況，個別銀行可以接受本身已是銀行客戶的按揭申請人在海外以授權方式申請按揭，亦不要求客戶面簽按揭文件。

在陳先生的例子中，由於他曾在某銀行開立一般戶口，此家銀行亦接受他授權家人及律師處理按揭申請，在初步接觸下，獲悉有關銀行可接受身在海外的客戶以授權方式申請按揭，他總算放下心頭大石。但要留意，以上的經驗不是人人可參考：並不是每一家銀行都有類似的安排。對於有需要在短期內處理按揭申請的人士來說，較穩妥的處理方式仍是預留時間在港，以處理相關申請。

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