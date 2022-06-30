【消費優惠】Délifrance孖寶禮券套裝快閃買一送一 精明消費 10:30 2022/06/30 分享： 分享： 鍾意牛油味曲奇同蝴蝶酥嘅朋友要留意！Délifrance由7月1日至7日推出「買一送一」快閃優惠，限時快閃價356元就可以買到2套孖寶禮券套裝，包括特級曲奇40件裝禮券及法式蝴蝶酥18件裝禮券各2張（原價712元）。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】登記成九巴club 1933會員抽獎 獎品有iPhone/PS5/Dyson空氣清新機 今日 【消費優惠】登記成九巴club 1933會員抽獎 獎品有iPhone/PS5/Dyson空氣清新機 【九巴優惠】九巴聯乘AlipayHK推乘車優惠 掃二維碼即可領$2車資優惠 2022/06/29 【九巴優惠】九巴聯乘AlipayHK推乘車優惠 掃二維碼即可領$2車資優惠 【回歸25周年】7月1日可無限次搭九巴1號線 來往竹園邨至尖沙咀碼頭 2022/06/29 【回歸25周年】7月1日可無限次搭九巴1號線 來往竹園邨至尖沙咀碼頭 【消費優惠】百老滙購物送adidas產品／Sugarfina糖果 2022/06/29 【消費優惠】百老滙購物送adidas產品／Sugarfina糖果 【消費優惠】Aeon Mono Mon買10送2 2022/06/29 【消費優惠】Aeon Mono Mon買10送2 網上購物 美食 著數優惠