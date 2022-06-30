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【消費優惠】Délifrance孖寶禮券套裝快閃買一送一

精明消費 10:30 2022/06/30

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鍾意牛油味曲奇同蝴蝶酥嘅朋友要留意！Délifrance由7月1日至7日推出「買一送一」快閃優惠，限時快閃價356元就可以買到2套孖寶禮券套裝，包括特級曲奇40件裝禮券及法式蝴蝶酥18件裝禮券各2張（原價712元）。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編
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欄名 : 消費錦囊

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