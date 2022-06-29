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美滙指數隨時抽上　環球資金繼續流向美國資產？

個人增值 17:45 2022/06/29

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美滙指數企穩103、104水平，

*美滙、日圓走勢分析    重溫《ET財智Talk》ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」*

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

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欄名 : ET財智Talk

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