【健康增值】CNN：步態緩慢為認知障礙症迹象　有氧運動助增強記憶力

年紀漸長，體能下降，步履蹣跚似是難以避免，惟美國有綫電視新聞網CNN引述一項研究，長者年復一年的步態緩慢，可能是認知能力下降的早期迹象，這警號勿視作平常，身心體弱可增加迷路、跌倒及其他殘疾的風險。

是項研究由美國及澳洲共同合作，是以接近17,000名65歲以上成年人的大型研究，追蹤了一組65歲以上的美國人和70歲以上的澳洲人7年。每隔一年，研究人員會為參與者進行認知測試，評估整體認知能力下降、記憶力、處理速度和語言流利度。每隔一年兩次，受試者需步行3米作步速測試，然後以這兩個結果來確定該人的典型步態。

雙重衰退者最高風險

研究發現，每年走路速度慢約5%或更多，同時還表現出心理處理速度變慢迹象的人，最有可能患上認知障礙症。學者指出這可能是由於右側海馬體萎縮所致，這是與記憶相關的大腦部分。

美國老年病學和神經病學教授Dr. Joe Verghese說，在研究結束時，研究人員發現認知障礙症的最高風險群是「雙重衰退者」，即是那些不僅走路遲鈍而且還表現出一些認知衰退迹象的人；這些雙重衰退者患癡呆症的風險，高於僅步態或認知衰退的人。

事實上，2020年也有類似研究，一項以9,000名美國成年人進行的分析發現，步行速度和記憶力下降之間的雙重關係，可預測晚期認知障礙症。

帶氧運動強化海馬體

不想與認知障礙症連上綫，學者指其實也有方法來扭轉伴隨典型衰老而來的大腦萎縮。研究發現，有氧運動會增加海馬體的大小，增加記憶力。海馬體深埋在大腦的顳葉深處，是一個形狀奇特的器官，負責學習、鞏固記憶和空間導航，例如記住方向、位置的能力。

在2011年的一項隨機臨床試驗中，持之以恒進行帶氧運動訓練，能使右前海馬體的體積增加了2%，從而將器官中與年齡相關的「損失」逆轉了一到兩年。相比之下，僅做伸展運動的人，在同一時期的下降幅度約為1.43%。

帶氧運動是一種心率和呼吸增加的鍛練，包括快步行、游泳、跑步、踏單車、跳舞和跆拳道，以及在健身室的所有有氧運動器械，例如跑步機、划艇機或爬樓梯機。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN：從步速揭示認知障礙（收費文章）】

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