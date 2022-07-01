【好去處】富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐　每日首20位食客網上訂座享75折優惠

富豪香港酒店御花園咖啡室推出全新「龍蝦．海鮮尚宴」自助晚餐，自助晚餐以12款海鮮為主題，還主打「海鮮自由選」餐飲體驗，組合變化多達200種以上。12款主打海鮮包括龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳、藍青口、元貝及海蝦等，配搭自選醬汁及烹調手法，以不一樣的手法演繹海鮮的色香味。

另外，由即日起至7月31日，每天首20位食客於網上訂座即可享75折優惠，每位付費成人可享一名5歲或以下小童之免費自助餐優惠。

酒店糕餅總廚亦製作了多款精緻的甜品，必食巴斯克烤芝士蛋糕、麵包布甸、梳乎厘班戟、雞蛋仔及多款熱門口味的意大利雪糕，甜品控不容錯過！

自助晚餐時段每晚兩款精選無酒精雞尾酒及雞尾酒買一送一。另有無限供應飲品，包括紅酒、白酒、啤酒、汽水及果汁，加配價由52元起。

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「龍蝦．海鮮尚宴」自助晚餐

地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店1樓御花園咖啡室

電話：2837 1772 / 6117 9955（WhatsApp）

價錢：周一至四，成人每位658元、長者/小童每位408元；周五至日、公眾假期及前夕，成人每位688元、長者/小童每位408元

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐 每天首20位網上訂座可享75折（收費文章）】

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