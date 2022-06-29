【大灣區】前海推9項措施助港人才及企業　囊括住屋、就業需要

回歸25周年，不少團體和企業都推出各項優惠措施與市民一起慶祝。前海管理局日前宣布將會推出「惠港九件實事」，從房屋、就業、創業、平台、金融、科創、落戶、服務、民生九個方面，支持優勢產業發展並方便港人在前海創業就業。

設800個港澳青年工作崗位

在房屋方面，前海將會推出人才住房400套，為於在地在營企事業單位全職工作的香港人才提供人才房。

在就業方面，前海將推出「前海港澳青年招聘計劃」特輯，同時發布800個港澳青年工作崗位。通過招聘計劃活動品牌「前海offer姐」，並運用「雲招聘」、「直播帶崗」方式，在港澳各大專院校、及境內外網絡平台上進行「直播帶崗」，幫助港澳青年找到心儀工作。

創業獎金逾700萬元人民幣

另外，為了支持青年創業，前海舉辦創新創業品牌賽事「前海粵港澳台青年創新創業大賽」，獎金總額超過700萬元人民幣。前海管理局指，前海創賽自2016年開始已連續舉辦六屆，累計參賽項目近6000個，其中港澳台參賽項目近3000個，為帶動港澳青年來內地創新創業發揮積極作用和示範效應。

本屆大賽分設廣東、香港、澳門、台灣4個分賽區，同時會推出大量創業配套政策及服務，獲獎團隊可優先進駐夢工場，並有機會直接晋級深圳市創賽行業决賽。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民教授表示，前海推出的九項措施致力為港人港企提出不同優惠及政策，同時也考慮到港人居住、醫療的需要。在前海方案下，金融、專業服務、法律、科創企業也能夠在前海開拓機遇。

■前海惠港9大措施■

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責任編輯：區祖飛

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