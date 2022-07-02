【好去處】全球首間MOLESKINE期間限定店　參與工作坊設計個人化筆記簿封面

意大利筆記簿品牌MOLESKINE推出全球首間MOLESKINE CREATE'N'GO期間限定店，由即日起至9月4日期間，除了以嶄新形象示人，還有限定紀念品、全新產品系列發售，更特設個人體驗專區及工作坊可供參與，設計出獨一無二的筆記簿。

全球首間期間限定店採用黑色為主色調，採用靈活多變的「方塊構件式設計」，擺放了多款經典矚目產品及企劃。店內特設「個人體驗專區」，除了可以讓顧客親身體驗各類產品外，亦提供個人化服務，為自己的筆記簿封面附註一個獨特名字或心情密碼。

店內除了有兩款期間限定的咖啡杯及紀念環保袋獨家發售，亦將推出一系列的全新筆記簿，包括第三代智慧筆記簿組、與意大利高級時裝品牌Missoni聯乘的全新系列以及Moleskine X Kaweco 2.0系列將會陸續登場。



品牌更邀請了本地流體畫藝術家Ip Sir駐場，開設流體畫藝術工作坊。他亦特別以逾5,000本滿載歲月點滴的古舊筆記簿，組成長達5米的藝術裝置，再以流體畫重新粉飾。店內設置MOLESKINE X The PORTER Coffee Corner，並推出兩款以藝術作靈感啟導的專屬咖啡特飲。

MOLESKINE CREATE'N'GO 期間限定店

地點：尖沙咀海港城海運大廈三樓316號舖

日期：即日起至9月4日

開放時間：11am至9pm

工作坊報名方法：https://qrstud.io/z3d98ny

WhatsApp查詢：5366 5008

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作者、責任編輯：張頌婷

【原文：全球首間MOLESKINE期間限定店 個人化設計筆記簿封面（收費文章）】

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