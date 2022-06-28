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【1萬元消費券】將軍澳中心7月推兩大消費券早鳥優惠　涉逾10萬元電子贈券

精明消費 19:06 2022/06/28

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政府新一輪電子消費券最快於8月7日發放，距離發放日子尚餘一個多月，不同商場相繼公布最新優惠推廣。將軍澳中心宣布，7月將推出「7月限時賞」及「7-8月最高消費賞」兩項消費券早鳥優惠。

7-8月最高消費賞

將軍澳中心表示，The Point會員只要於推廣期內，累積於將軍澳中心、PopDeli或PopFood商戶以電子貨幣消費的有效單據並成功登記積分，即可參加「最高消費賞」，首10名累積最高消費金額的會員可獲人氣電子潮物！

7-8月最高消費賞

推廣期：2022年7月1 日至8月31日
時間：1pm – 10pm
登記積分方法：
1. 親臨將軍澳中心L1 會員專櫃登記
2. 透過「新地商場」手機應用程式或微信官方帳號上載有效單據

    點擊圖片放大

7月限時賞

The Point會員於7月1日起逢星期六、日及公眾假期於將軍澳中心、PopDeli或PopFood以電子消費滿指定金額，最高可享120元回贈。

7月限時賞

推廣期：2022年7月1日起至31日或換完即止（逢星期六、日及公眾假期）
時間：1pm – 10pm
換領地點：將軍澳中心L1 會員專櫃

    點擊圖片放大

想知更多有關消費券優惠，留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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