【1萬元消費券】將軍澳中心7月推兩大消費券早鳥優惠　涉逾10萬元電子贈券

政府新一輪電子消費券最快於8月7日發放，距離發放日子尚餘一個多月，不同商場相繼公布最新優惠推廣。將軍澳中心宣布，7月將推出「7月限時賞」及「7-8月最高消費賞」兩項消費券早鳥優惠。

7-8月最高消費賞

將軍澳中心表示，The Point會員只要於推廣期內，累積於將軍澳中心、PopDeli或PopFood商戶以電子貨幣消費的有效單據並成功登記積分，即可參加「最高消費賞」，首10名累積最高消費金額的會員可獲人氣電子潮物！

7-8月最高消費賞 推廣期：2022年7月1 日至8月31日

時間：1pm – 10pm

登記積分方法：

1. 親臨將軍澳中心L1 會員專櫃登記

2. 透過「新地商場」手機應用程式或微信官方帳號上載有效單據

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7月限時賞

The Point會員於7月1日起逢星期六、日及公眾假期於將軍澳中心、PopDeli或PopFood以電子消費滿指定金額，最高可享120元回贈。

7月限時賞 推廣期：2022年7月1日起至31日或換完即止（逢星期六、日及公眾假期）

時間：1pm – 10pm

換領地點：將軍澳中心L1 會員專櫃

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責任編輯：梁政琪

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