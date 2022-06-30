【理財個案】40歲打工仔手持100萬現金　可如何增值財富準備退休？

人生打拼到一半，是時候要開始部署自己的退休生活。有讀者已達40歲之齡，雖目前有不俗的收入及儲蓄，但仍有一層未供完的物業。而且他一直都沒有買股票的習慣，因此想知道可如何增值現時擁有的財富，令自己退休後可以過一個豐盛人生？看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年40歲，月入6萬，每月家庭基本開支2萬，有一層未供完的樓，亦沒有買股票的習慣，只每月供6,000元基金，現有100萬現金在手。 近年，自覺要努力學習投資，增值財富，準備退休。想問可如何善用這些現金增值財富，計劃未來？

龔成︰

當我們進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時40歲去計，應以增值為主，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。

建議你用每月儲蓄，去做月供股票增值。你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

但你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中在平穏增長股類。到你將來有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你當時投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

大市現處於合理水平，現有100萬資金，可以先用20至30萬。餘下資金和每月儲蓄，就等你有更多投資知識，或者大跌市機會出現時，才大力度掃貨，並長線投資。

至於你現時在月供的基金，可以衡量基金的投資策略，所投資的資產類別（最少要了解10大持股）、投資策略、風險程度、市場、費用成本、以及過往的表現（可以看其過往5至10年，如果回報是較主要投資市場高，有機會值得繼續投資)。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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