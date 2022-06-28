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【MPF】6月強積金初步料人均蝕$7,773　駿隆料市場短期較為波動

強積金 16:33 2022/06/28

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強積金顧問公司駿隆公布6月份強積金初步表現數據。截至6月23日止，6月份駿隆強積金綜合指數跌3.3%，人均回報蝕7,773元。三大基金指數均錄跌幅，股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金數分別跌3.4%、4.7%及0.8%。

■6月份強積金初步表現數據■

    點擊圖片放大

在附屬成分基金指數之中，僅得香港股票基金錄單月0.4%正回報，而強積金保守基金則錄持平的0%回報，其他基金例如大中華股票基金、預設投資策略（核心累積基金）等均錄得負回報。

若以今以初以來的累積表現來看，強積金人均蝕34,411元，除了強積金保守基金表現持平外，大部分基金都錄得負回報。

駿隆預期，市場在短期（約3至6個月）較波動，可能有較大的跌幅或升幅，預期市場升跌受著美國加息速度、環球通脹升溫、俄烏戰爭演變、中國疫情及地緣政治發展等數大因素影響。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作中長線退休投資。

想知更多強積金表現數據，即睇MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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