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【書展2022】書展7月20日開鑼、早晚場票價10元　「超級書迷證」可享無限次入場

個人增值 16:35 2022/06/28

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書迷每年期待的香港書展將於7月20日至26日舉行。主辦書展的貿發局表示，市民可由即日起購買書展入場門票，大會設有特別時段優惠，中午12時前及晚上7時後進場人士，票價一律為10元。憑首兩天正價門票，可於指定時段免費再進場。另外，亦設有「超級書迷證」，持證者可無限次入場及使用特別通道。

本年度的書展成人票價為25元，小童票則是10元，而特別時段優惠為「上午進場票」及「晚間進場票」，成人和小童的票價均為10元。「上午進場票」限於每天中午12時前進場，並只限於以八達通即時付費入場，「晚間進場票」適用於7月20、21、24及25日，晚上7時後進場，同樣限於以八達通即時付費入場。

設特別優惠可免費再進場

另外，書展設有免費再進場特別優惠，凡以正價購買7月20或21日香港書展門票人士，可憑免費再進場優惠券，分別於7月22至24日晚上7時後，及7月25日晚上7時後，各進場一次。此外，大會亦設有80元的「超級書迷證」，持證人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪侯時間。

購買超級書迷證詳情：
售價：80元
發售日期： 7月1日至7月26日
發售地點：按此
申請須知：請攜同個人彩色照片，申請時須填寫簡單個人資料
申請表：按此

責任編輯：區祖飛

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