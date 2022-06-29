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【職場熱話】放工後不覆Email遭「教導」　成功人士要專注及熱愛工作？

12:58 2022/06/29

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香港打工仔超時工作是常事，即使放工後，覆電話、覆email亦相當常見。不過世代改變，現時不少人都開始關注work-life balance及身體健康。對於放工後仍然要處理公司的事，總會有不同的意見。近日有網民於社交平台表示，自己上司問他為何放工後沒有回覆公司的email，並「教導」成功的人要專注及熱愛工作，引來不少網民的回應。

■成功的人要專注及熱愛工作 網民又點睇？■

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雖然網民的回應偏向不同意上司視晚上回覆工作的email為必然，但不同的工作性質都有不同的要求，有部分工種在放工後是有實際需要回覆電郵，例如國際公司不同部門分佈在不同的地區，各地有時差難免工作時間不重疊，而且若果工作質素欠佳，需要其他同事「補鑊」，覆Email也是責任所在。

打工仔見工時可以先問清楚這些問題，老闆亦可以講清楚，讓彼此對工作的期望可以更一致。

責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 職場百科

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