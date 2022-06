【CBDC】央行貨幣並非一直都是數碼化？　一文認識何謂央行數碼貨幣

繼4月底金管局發布討論文件,向各界徵詢對香港發行「央行數碼貨幣」(Central Bank Digital Currency, CBDC)的意見後,金管局近日再宣布聯合以色列銀行和國際結算銀行創新樞紐(Bank for International Settlements Innovation Hub, BISIH)為CBDC進行聯合研究。

《銀行閑談》會連出幾篇關於CBDC的文章,首先要解答最基本的概念問題:

常說全球央行量化寬鬆「印銀紙」,不過大家都明白「銀紙」是不需要「印出嚟」,央行只需要透過在市場購買資產,還款的時候在結算銀行中「撳個掣」,錢就會自動出現,根本不需要油墨紙張,換言之「央行貨幣」從來都是「數碼化」。

那到底什麼叫「央行數碼貨幣」呢?

既然有「央行數碼貨幣」,哪又會否存在「非央行數碼貨幣」、「央行非數碼貨幣」、「非央行非數碼貨幣」呢?

今集會由清華園談到澳洲央行,從零售銀行談至批發銀行,大家又猜猜他們與「央行數碼貨幣」有什麼關係。

清華園內最流通的貨幣

記得當年在清華園讀書的時候,修讀一門金融史的課堂,老教授說「貨幣」未必是我們想像中有一個毛主席頭像在上面才可以叫「貨幣」,就好像他幾十年前還在清華園做學生的時候,清華園內最流動的貨幣為「飯票」。

大學飯堂因為有國家補貼(國家重點大學),所以價格超級便宜,亦所有人都可以食,不過食堂是「認票不認人」(我當年已變成電子飯卡),所以只有師生先買到的飯票就成為了一種可以「尋租」的「貨幣」,例如修一次單車要5元,學生就可以用面值1元飯票換到5元的修車服務,繼而修車師傅可以吃到市值10元的飯。

所以當年的學生要去修車(清華本部有306公頃大,即是430個足球場、16個維園段大,用雙腳是走不到課室的),就會帶齊各家食堂的飯票,亦所以說「飯票」才是清華園內最流通的貨幣!亦是清華園內「非央行非數碼貨幣」的代表!

大家或者會問「飯票」與CBDC有什麼關係?我希望大家先明白,貨幣其實可以有好多形式,亦可從很多不同層面分析,不一定是國家央行發行的才是貨幣,例如大家使用的滙豐銀紙就已經不是金管局直接發行。

回到CBDC,如果要了解什麼是CBDC,我們可以由「央行與非央行」、「數碼化與實體」同「公眾與非公眾使用」三個層面討論。

rCBDC為一種公眾可以接觸的央行數碼貨幣

參考《Reserve Bank of Australia Bulletin September 2020》,有以下這張清晰的圖解釋現時的貨幣系統。

澳洲央行將錢用「央行發行」、「電子貨幣」、「公眾可使用」三個圓圈來做分類,分別為Cash(現金)、Bank Account Money(銀行帳戶結存)和Reserve(儲備)作出定義:

在這要特別留意圓圈中間空的部分,即是現時並不存在的是「央行發行」、「電子化」、「公眾可使用」的貨幣!

那CBDC是什麼呢?它就是這3個圈圈的中心點,即是一種既為「央行發行」又「電子化」又「公眾可使用」的貨幣,簡單幻想就是大家仍然用debit card(扣帳卡)消費,不過背後的銀行不再是滙豐中銀bank deposit,而直接使用金管局發行的電子貨幣。

所以當金管局提到CBDC,好多時都會加個「r」在前面,即是retail Central Bank Digital Currency-「零售」央行數碼貨幣,強調還有「公眾可使用」這個特性。

例如最近討論文件 《e-HKD: A Policy and Design Perspective》第三部份便故意加回r在CBDC前面。

那CBDC是否只可以retail呢?wholesale又是否可以呢?

那CBDC又並非一定指零售的,繼續談一下《Reserve Bank of Australia Bulletin September 2020》,它有以下另一張清晰的圖:

3個圈圈的正中心就係rCBDC,即是一種由「央行發行」又「電子化」又「公眾可使用」的貨幣,即是大家直接在金管局戶口,再用這一個戶口的debit card消費。

而wCBDC(批發央行數碼貨幣)功能上就與傳統Bank Reseves好接近,雖然市場似乎未見案例,不過一般認為會與傳統Bank Reserves有兩大分別:

至於wCBDC比較少人提及的原因,澳洲央行都有提到,抄一小段內容:

However, given the current capabilities, performance and resilience of most existing (centralised) wholesale payment and securities settlement systems, the benefits of a potential wholesale CBDC have not always been obvious.