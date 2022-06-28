【CBDC】央行貨幣並非一直都是數碼化？　一文認識何謂央行數碼貨幣

繼4月底金管局發布討論文件，向各界徵詢對香港發行「央行數碼貨幣」（Central Bank Digital Currency， CBDC）的意見後，金管局近日再宣布聯合以色列銀行和國際結算銀行創新樞紐（Bank for International Settlements Innovation Hub， BISIH）為CBDC進行聯合研究。

《銀行閑談》會連出幾篇關於CBDC的文章，首先要解答最基本的概念問題：

常說全球央行量化寬鬆「印銀紙」，不過大家都明白「銀紙」是不需要「印出嚟」，央行只需要透過在市場購買資產，還款的時候在結算銀行中「撳個掣」，錢就會自動出現，根本不需要油墨紙張，換言之「央行貨幣」從來都是「數碼化」。

那到底什麼叫「央行數碼貨幣」呢？

既然有「央行數碼貨幣」，哪又會否存在「非央行數碼貨幣」、「央行非數碼貨幣」、「非央行非數碼貨幣」呢？

今集會由清華園談到澳洲央行，從零售銀行談至批發銀行，大家又猜猜他們與「央行數碼貨幣」有什麼關係。

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清華園內最流通的貨幣

記得當年在清華園讀書的時候，修讀一門金融史的課堂，老教授說「貨幣」未必是我們想像中有一個毛主席頭像在上面才可以叫「貨幣」，就好像他幾十年前還在清華園做學生的時候，清華園內最流動的貨幣為「飯票」。

大學飯堂因為有國家補貼（國家重點大學），所以價格超級便宜，亦所有人都可以食，不過食堂是「認票不認人」（我當年已變成電子飯卡），所以只有師生先買到的飯票就成為了一種可以「尋租」的「貨幣」，例如修一次單車要5元，學生就可以用面值1元飯票換到5元的修車服務，繼而修車師傅可以吃到市值10元的飯。

所以當年的學生要去修車（清華本部有306公頃大，即是430個足球場、16個維園段大，用雙腳是走不到課室的），就會帶齊各家食堂的飯票，亦所以說「飯票」才是清華園內最流通的貨幣！亦是清華園內「非央行非數碼貨幣」的代表！

大家或者會問「飯票」與CBDC有什麼關係？我希望大家先明白，貨幣其實可以有好多形式，亦可從很多不同層面分析，不一定是國家央行發行的才是貨幣，例如大家使用的滙豐銀紙就已經不是金管局直接發行。

回到CBDC，如果要了解什麼是CBDC，我們可以由「央行與非央行」、「數碼化與實體」同「公眾與非公眾使用」三個層面討論。

rCBDC為一種公眾可以接觸的央行數碼貨幣

參考《Reserve Bank of Australia Bulletin September 2020》，有以下這張清晰的圖解釋現時的貨幣系統。

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澳洲央行將錢用「央行發行」、「電子貨幣」、「公眾可使用」三個圓圈來做分類，分別為Cash（現金）、Bank Account Money（銀行帳戶結存）和Reserve（儲備）作出定義：

Cash是由央行發行、公眾可以使用、但非電子的貨幣（香港做法有少少不同，因為港幣可由發鈔銀行代發，不過銀行每發行7.8港元鈔票就要放回1美元在金管局個戶口）

Bank Account Money是公眾可以使用、電子化、但非央行發行的貨幣，即是大家的Bank Deposit（銀行存款）

Reserves是央行發行、電子化但非公眾可以直接使用的貨幣，即是一開始提到量化寬鬆，那個「撳個掣」就可以變錢的方法。

在這要特別留意圓圈中間空的部分，即是現時並不存在的是「央行發行」、「電子化」、「公眾可使用」的貨幣！

那CBDC是什麼呢？它就是這3個圈圈的中心點，即是一種既為「央行發行」又「電子化」又「公眾可使用」的貨幣，簡單幻想就是大家仍然用debit card（扣帳卡）消費，不過背後的銀行不再是滙豐中銀bank deposit，而直接使用金管局發行的電子貨幣。

所以當金管局提到CBDC，好多時都會加個「r」在前面，即是retail Central Bank Digital Currency-「零售」央行數碼貨幣，強調還有「公眾可使用」這個特性。

例如最近討論文件 《e-HKD： A Policy and Design Perspective》第三部份便故意加回r在CBDC前面。

那CBDC是否只可以retail呢？wholesale又是否可以呢？

那CBDC又並非一定指零售的，繼續談一下《Reserve Bank of Australia Bulletin September 2020》，它有以下另一張清晰的圖：

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3個圈圈的正中心就係rCBDC，即是一種由「央行發行」又「電子化」又「公眾可使用」的貨幣，即是大家直接在金管局戶口，再用這一個戶口的debit card消費。

而wCBDC（批發央行數碼貨幣）功能上就與傳統Bank Reseves好接近，雖然市場似乎未見案例，不過一般認為會與傳統Bank Reserves有兩大分別：

1）wCBDC不再局限在「認可機構」（即是銀行）才可開戶，任何到達wholesale門檻的法人都可以用到

2）wCBDC的底層技術是DLT（分布式記帳技術），同時備有Smart Contract（智能合約）能力，那便會與現時結算方式有非常大分別

至於wCBDC比較少人提及的原因，澳洲央行都有提到，抄一小段內容：

However， given the current capabilities， performance and resilience of most existing （centralised） wholesale payment and securities settlement systems， the benefits of a potential wholesale CBDC have not always been obvious.

大概意思即是與阿仙奴一樣「最好的已在陣中」，wholesale market現時行之有效，就不需要多生事端。

rCBDC又有沒有需要？

既然未有看到wCBDC有馬上非做不可的理由，那rCBDC又如何呢？

下一期會和大家打開金管局的討論文件，談一談金管局對rCBDC的看法，rCBDC 對香港有什麼利弊呢？金管局的立場又如何呢？

下期繼續和大家談一談CBDC的話題。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （175）— 乜嘢叫 Central Bank Digital Currency （CBDC） 呢？「央行貨幣」唔係一路都係「數碼化」嘅咩？】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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