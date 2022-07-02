【好去處】全新歐陸餐廳Porkcentric登陸大坑　細味品嘗豬肉盛宴

港島「食區」之一的大坑，最近有新成員加入—Porkcentric歐陸餐廳，菜式以豬為主題，充滿特色，相信日後不難成為大坑其中一間人氣餐廳。

現時餐廳供應的菜式中，6成是由5個品種的豬製作而成，包括美國杜洛克豬（Duroc）、英國漢普夏豬（Hampshire）、日本鹿兒島黑豬、意大利席恩那琴塔豬（Cinta Senese）及匈牙利曼加利察豬（Mangalica），廚師會跟據牠們獨特的風味製作不同的菜式。

前菜就有風乾火腿，Porkcentric是本地提供最多風乾火腿種類的餐廳之一，主菜也有不少選擇，其中以炭燒豬肉菜式最具特色，大廚用日本備長炭以300至350度烤製各式肉類。

精選精釀啤酒

餐廳夥拍本地精釀酒廠「門神啤酒」設計其啤酒酒單，「門神啤酒」團隊會為每個啤酒缸裝滿500升新鮮本地釀造的精釀啤酒，每周從釀製廠中直送到Porkcentric。

目前提供啤酒款式包括米釀啤酒，以日本清酒米釀造，味道清香；孫悟空啤酒則帶有蜜桃、焦糖及多士味道；以及為餐廳獨家創作的蓮花宮熱帶風情，啤酒迷不能錯過。

Porkcentric

地址：大坑銅鑼灣道98號地舖

電話：9169 0298

營業時間：周一至周五11:30am－凌晨周六、日及公眾假期11am－凌晨（最後落單時間為10pm）

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作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：大坑全新歐陸餐廳 Porkcentric品嘗豬肉盛宴（收費文章）】

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