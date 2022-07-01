【好去處】全新寵物友善Cafe推介　由西環食到將軍澳

在香港，可讓寵物進入的食肆，選擇始終不多，故當有新的pet-friendly餐廳，一眾主子便會很雀躍。最近將軍澳南又有新選擇：以美國復古風為主調的「Route 99」，是佔地7,000呎的餐廳，充滿紐約都會情懷，並提供舒適自在的室內環境。

Route 99 無激素寵物餐

最重要是場內能讓寵物自由跑動放電，並有鞦韆，霓虹燈，高飽和度復古配色等IG-able設計，隨處都是打卡位！

現時提供的2人或4人套餐，包括餐湯，前菜，主菜及甜品等多款菜式，必食包括香辣橄欖油蒜片海蝦意大利粉、慢煮西班牙黑毛豬扒、慢煮美國豬背肋骨、安格斯牛肉漢堡等、款款分量十足。

另外，主子可以低至88元加購美式快餐造型的寵物餐，如漢堡包、狗式炸雞、Pizza或西冷牛扒，選用無激素食材製，如鱷魚肉、無激素雞肉、西冷牛扒等，營養均衡而好味，可以放心給毛孩開餐！

Route 99

地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下19號舖

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Blend & Grind 堅尼地城店

繼半山及灣仔店後，Blend & Grind第三間店正式登陸堅尼地城。此店屬毛孩友善餐廳，同時適合上班族及需要地方辦公的工作者。

新店的室內設計由Ō Droma Design Development（Ō DDD）打造，寬敞的室內外空間可容納約65個座位，設計以時尚而樸素的工業風為主調。團隊特別於戶外設寵物友善空間，讓毛孩們與主人一同享受歡樂的時光。

Blend & Grind餐單有多款選擇，亦着重健康，包括每日早午餐，從巴西莓果碗、新鮮貝果，到烤雞肉配Mozzarella水牛芝士、羊肉北非奄列（Shakshuka）配橄欖及百里香酸種麵包。

Blend & Grind 堅尼地城店

特色早午餐供應時間：上午8時至下午4時

地址：堅尼地城吉席街20號地下

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作者：區家歷

責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳 （收費文章）】

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