【中秋節2022】想提早寄月餅到海外？　一文睇清各大月餅早鳥優惠

所謂「每逢佳節倍思親」，好多香港人都會購買月餅送贈親友，分享喜悅、團聚心情。香港疫情通關時間表不明朗，要回港、出外探親難度大增，現時已要思考提早寄給移居海外的親朋戚友或者是留學的子女。物流成本近年頗為波動，寄貨往外地運費或以百元計，市民可留意熱門月餅供應商的「早鳥優惠」，節省使費。

國際運貨格價平台FreightAmigo最新提供「寄月餅」專屬推廣，由即日起至2022年9月30日（UTC+8），經平台寄月餅下單時，輸入中秋限定優惠碼【MISSMOONCAKE】即可享有30元運費折扣。

2022年中秋月餅優惠大比拼

月餅當然是愈早買愈抵，趁住早鳥計劃優惠期買，隨時慳多幾百蚊，FreightAmigo最新總結部分熱門餅店的早鳥優惠

2022榮華月餅優先價詳情：

7月17號前購買可享優先價優惠

禮盒四黃白蓮蓉月餅：標準價：478元 優先價：248.5元

雙黃紅豆蓉月餅：標準價：358元 優先價：186元

伍仁金華火腿月餅：標準價：398元 優先價：206.5元

2022奇華月餅網購8折優惠詳情：

【有限訂購】： 角落小夥伴™音樂列車奶皇月餅禮券（預購優惠期由6月14日至7月15日）原價：208元 優惠價：168元

6月21至8月28 月餅產品買滿600元，即享8折

購物滿380元（折扣後）即免本地運費

2022美心月餅低至55折發售：

即日至7月11日： 購買美心傳統月餅／人氣冰皮月餅 即享低至55折優先優惠

即日起至7月11日：「迷你兵團 – 蘿蔔」拔絲蓮蓉月餅2盒（電子禮券）原價：518元 優惠價：298元

2022Green Common早鳥優惠詳情：

即日起於門市或網店購買現金券，即享「買800元送200元」及「買450元送50元」優惠

純素低糖綠茶月餅禮盒 原價：248元 現價：198元

純素奶黃月餅禮盒 原價：238元 現價：188元

2022望月早鳥優惠詳情：

即日起正式接受預購

雜錦傳統月餅 （8件禮盒裝）：原價：348元 優惠價：268元

流心奶黃月餅 （8件禮盒裝）：原價：368元 優惠價：288元

純素奶黃月餅（4件禮盒裝）：原價：228元 優惠價：188元

2022皇玥網上訂購優惠詳情：

流心貓山王榴槤月餅 月餅券：原價：348元 優惠價：298元

流心綠茶月餅 月餅券：原價：348 優惠價：298元

陳皮紅豆沙月餅 月餅券：原價：348元 優惠價：298元

雙黃白蓮蓉月餅 月餅券：原價：358元 優惠價：298元

網上訂購每買4張月餅禮券（任何形式）可獲贈1張「傳承系列－精選中秋禮盒」禮券（價值368元）

寄運月餅要留神

FreightAmigo指出，寄送月餅到各地都有好多不同限制，特別要留意月餅含有的食材成分，產地，保質期等等。若覺得複雜麻煩，FreightAmigo物流專家可解答查詢啦

【關於FreightAmigo】

FreightAmigo糅合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台，比較逾300物流服務供應商方案及價錢，包括DHL、FedEx、UPS等。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預定，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

FreightAmigo優惠受條款及細則約束。

條款及細則

1.優惠有效期至 2022年9月30日 （UTC+8）。

2.優惠適用於使用快遞服務模式寄月餅貨物類型的訂單。

3.優惠不適用於任何先前的訂單。

4.每個訂單只能使用一次優惠。

5.優惠不可轉讓或兌換為現金或信用卡。

6.優惠僅適用於普通貨物。所有最終費用均基於FreightAmigo Services Limited的在線系統。

7.FreightAmigo Services Limited保留隨時更改或取消優惠的權利。

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