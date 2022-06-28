【中秋節2022】想提早寄月餅到海外？　一文睇清各大月餅早鳥優惠

上一篇文章
【ESG】發掘亞洲永續債潛力 5大方法助永續債兼具經濟效益
所謂「每逢佳節倍思親」，好多香港人都會購買月餅送贈親友，分享喜悅、團聚心情。香港疫情通關時間表不明朗，要回港、出外探親難度大增，現時已要思考提早寄給移居海外的親朋戚友或者是留學的子女。物流成本近年頗為波動，寄貨往外地運費或以百元計，市民可留意熱門月餅供應商的「早鳥優惠」，節省使費。
國際運貨格價平台FreightAmigo最新提供「寄月餅」專屬推廣，由即日起至2022年9月30日（UTC+8），經平台寄月餅下單時，輸入中秋限定優惠碼【MISSMOONCAKE】即可享有30元運費折扣。
2022年中秋月餅優惠大比拼
月餅當然是愈早買愈抵，趁住早鳥計劃優惠期買，隨時慳多幾百蚊，FreightAmigo最新總結部分熱門餅店的早鳥優惠
2022榮華月餅優先價詳情：
2022奇華月餅網購8折優惠詳情：
2022美心月餅低至55折發售：
2022Green Common早鳥優惠詳情：
2022望月早鳥優惠詳情：
2022皇玥網上訂購優惠詳情：
寄運月餅要留神
FreightAmigo指出，寄送月餅到各地都有好多不同限制，特別要留意月餅含有的食材成分，產地，保質期等等。若覺得複雜麻煩，FreightAmigo物流專家可解答查詢啦
【關於FreightAmigo】
FreightAmigo糅合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台，比較逾300物流服務供應商方案及價錢，包括DHL、FedEx、UPS等。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預定，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。
FreightAmigo優惠受條款及細則約束。
條款及細則
1.優惠有效期至 2022年9月30日 （UTC+8）。
2.優惠適用於使用快遞服務模式寄月餅貨物類型的訂單。
3.優惠不適用於任何先前的訂單。
4.每個訂單只能使用一次優惠。
5.優惠不可轉讓或兌換為現金或信用卡。
6.優惠僅適用於普通貨物。所有最終費用均基於FreightAmigo Services Limited的在線系統。
7.FreightAmigo Services Limited保留隨時更改或取消優惠的權利。
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析 ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」
撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台總監
欄名 : 移室移居友計仔