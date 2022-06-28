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【中秋節2022】想提早寄月餅到海外？　一文睇清各大月餅早鳥優惠

博客 12:13 2022/06/28

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所謂「每逢佳節倍思親」，好多香港人都會購買月餅送贈親友，分享喜悅、團聚心情。香港疫情通關時間表不明朗，要回港、出外探親難度大增，現時已要思考提早寄給移居海外的親朋戚友或者是留學的子女。物流成本近年頗為波動，寄貨往外地運費或以百元計，市民可留意熱門月餅供應商的「早鳥優惠」，節省使費。

國際運貨格價平台FreightAmigo最新提供「寄月餅」專屬推廣，由即日起至2022年9月30日（UTC+8），經平台寄月餅下單時，輸入中秋限定優惠碼【MISSMOONCAKE】即可享有30元運費折扣。

2022年中秋月餅優惠大比拼

月餅當然是愈早買愈抵，趁住早鳥計劃優惠期買，隨時慳多幾百蚊，FreightAmigo最新總結部分熱門餅店的早鳥優惠

2022榮華月餅優先價詳情：

  • 7月17號前購買可享優先價優惠
  • 禮盒四黃白蓮蓉月餅：標準價：478元　優先價：248.5元
  • 雙黃紅豆蓉月餅：標準價：358元　優先價：186元
  • 伍仁金華火腿月餅：標準價：398元　優先價：206.5元

2022奇華月餅網購8折優惠詳情：

  • 【有限訂購】： 角落小夥伴™音樂列車奶皇月餅禮券（預購優惠期由6月14日至7月15日）原價：208元　優惠價：168元
  •  6月21至8月28 月餅產品買滿600元，即享8折
  •  購物滿380元（折扣後）即免本地運費

2022美心月餅低至55折發售：

  • 即日至7月11日： 購買美心傳統月餅／人氣冰皮月餅　即享低至55折優先優惠
  • 即日起至7月11日：「迷你兵團 – 蘿蔔」拔絲蓮蓉月餅2盒（電子禮券）原價：518元　優惠價：298元

2022Green Common早鳥優惠詳情：

  • 即日起於門市或網店購買現金券，即享「買800元送200元」及「買450元送50元」優惠
  • 純素低糖綠茶月餅禮盒 原價：248元　現價：198元
  • 純素奶黃月餅禮盒 原價：238元　現價：188元

2022望月早鳥優惠詳情：  

  • 即日起正式接受預購
  • 雜錦傳統月餅 （8件禮盒裝）：原價：348元　優惠價：268元
  • 流心奶黃月餅 （8件禮盒裝）：原價：368元　優惠價：288元
  • 純素奶黃月餅（4件禮盒裝）：原價：228元　優惠價：188元

2022皇玥網上訂購優惠詳情：

  • 流心貓山王榴槤月餅 月餅券：原價：348元　優惠價：298元
  • 流心綠茶月餅 月餅券：原價：348　優惠價：298元
  • 陳皮紅豆沙月餅 月餅券：原價：348元　優惠價：298元
  • 雙黃白蓮蓉月餅 月餅券：原價：358元　優惠價：298元
  • 網上訂購每買4張月餅禮券（任何形式）可獲贈1張「傳承系列－精選中秋禮盒」禮券（價值368元）

寄運月餅要留神

FreightAmigo指出，寄送月餅到各地都有好多不同限制，特別要留意月餅含有的食材成分，產地，保質期等等。若覺得複雜麻煩，FreightAmigo物流專家可解答查詢啦

【關於FreightAmigo
FreightAmigo糅合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台，比較逾300物流服務供應商方案及價錢，包括DHL、FedEx、UPS等。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預定，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

FreightAmigo優惠受條款及細則約束。
條款及細則
1.優惠有效期至 2022年9月30日 （UTC+8）。
2.優惠適用於使用快遞服務模式寄月餅貨物類型的訂單。
3.優惠不適用於任何先前的訂單。
4.每個訂單只能使用一次優惠。
5.優惠不可轉讓或兌換為現金或信用卡。
6.優惠僅適用於普通貨物。所有最終費用均基於FreightAmigo Services Limited的在線系統。
7.FreightAmigo Services Limited保留隨時更改或取消優惠的權利。

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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