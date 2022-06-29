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【消費優惠】Aeon Mono Mon買10送2

精明消費 09:00 2022/06/29

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Mono Mono由即日起至6月29日，在銅鑼灣、香港仔及康城店進行買10送2優惠，多款零食、飲品、家品任你配搭。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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