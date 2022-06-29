【消費優惠】Aeon Mono Mon買10送2 精明消費 09:00 2022/06/29 分享： 分享： Mono Mono由即日起至6月29日，在銅鑼灣、香港仔及康城店進行買10送2優惠，多款零食、飲品、家品任你配搭。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】將軍澳中心7月推兩大消費券早鳥優惠 涉逾10萬元電子贈券 2022/06/28 【1萬元消費券】將軍澳中心7月推兩大消費券早鳥優惠 涉逾10萬元電子贈券 【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年 6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情） 2022/06/28 【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年 6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情） 【消費優惠】Lalamove憑優惠碼落單 可享$25優惠 2022/06/28 【消費優惠】Lalamove憑優惠碼落單 可享$25優惠 【好去處】Klook 推「夏日抵Deal」 Staycation及餐飲美食等優惠低至2折 2022/06/27 【好去處】Klook 推「夏日抵Deal」 Staycation及餐飲美食等優惠低至2折 【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折 憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩 2022/06/27 【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折 憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩 家電 家具 著數優惠 食用安全 零食 銅鑼灣 飲品 康城 康城 THE LOHAS 家品