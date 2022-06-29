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【消費優惠】雀巢牛奶公司乳酪買滿$30加$35換購Line Friends托盤　天仁茗茶Visa卡消費滿$25送$10優惠券

精明消費 07:30 2022/06/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.雀巢牛奶公司乳酪：買滿30元加35元換購Line Friends天然竹製多功能托盤

於指定超市購買NESTLÉ® DAIRY FARM™乳酪滿30元，就可以加35元換購限定版LINE FRIENDS MEETS NESTLÉ® DAIRY FARM™合作系列嘅天然竹製多功能托盤！

換購點：百佳及惠康超市

2. 天仁茗茶：以Visa卡消費滿25元 送10元優惠券

以Visa卡消費滿25元或以上，可獲贈天仁10元優惠券。所有分店都可使用（一田、誠品、金鐘LAB Concept、UNY及機場分店除外）。

3. 美亞廚具：廚具套裝優惠低至半價

美亞廚具即日起限時限量開搶，Pots and Pans廚具套裝低至半價！各款廚具組合一套滿足入廚所需，包括煎鍋、單柄鍋、湯鍋及廚具配件組合；於網店Pots and Pans註冊下單，更可立減50元，買滿300元即享免運直送！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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