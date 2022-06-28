【大灣區】大灣區樓市正緩慢回溫　廣州深圳等城料率先復甦

疫情成內地樓市最大不確定因素，不過，易居企業集團行政總裁丁祖昱認為，相較於長三角、環渤海區域，大灣區的宏觀經濟和房地產市場是受疫情影響較小的區域。

大灣區樓市成交跌幅最小

他引述CRIC數據表示，今年3至4月大灣區9城商品住宅成交面積按年降50%，跌幅較1至2月收窄2個百分點，前4月累計成交按年降幅為50%，已是四大城市群中跌幅最小。



按樓市關聯性、買樓人群特徵和經濟強弱程度，大灣區9城又可以分三類。廣州、深圳是大灣區樓市風向標；佛山、惠州、中山、珠海和東莞的樓市，以投資和剛需雙重驅動；江門和肇慶以自住需求為主。

三類大灣區城市復甦速度不一

廣州、深圳和東莞4月商品住宅成交面積按年降幅較1月分別收窄14個百分點、20個百分點和46個百分點。

第二類城市方面，佛山新房成交持續低位波動，4月由升轉降，單月成交量僅為46萬平方米，單月按年和累計按年降幅持續擴大，已達63%和44%。今年來項目開盤去化率基本穩持在10%左右，4月雖略有回升至13%，但尚屬階段性底部。

廣州深圳樓市有望率先復甦

事實上，江門和肇慶兩個城市2021年下半年起通過持續的「以價換量」刺激樓市需求釋放，從而達到規模穩定的結果。2022年1月起開始新一輪以價換量，2月兩城市房價較1月按月降9%。但需要注意的是，雖然當前江門和肇慶樓市規模降幅小於大灣區其他城市，但由於兩城經濟發展、居民收入也比較低，因此樓市後續復甦也需要更長時間，將長時間處於低位調整期。

丁祖昱認為，廣州、深圳因城市經濟基本面相較優質，人口吸附能力強勁，市場需求及購買力均有較強支撐，房地產市場有望在5至6月率先復甦，預計第二季整體復甦速度還將加快。受各城市聯動性較強影響，市場熱度會逐步傳導至周邊的佛山、東莞、惠州、中山、珠海等城市，這些城市樓市有望在下半年迎來觸底回升。

責任編輯：梁政琪

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