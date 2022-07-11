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【美股分析】解構食品王國通用磨坊 股價創新高原因

個人增值 11:14 2022/07/11

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美國年初至今大跌，步入熊市，但是通用磨坊成為少數能創出歷史新高的知名公司，背後有哪些動力刺激股價向好？

大家對有超過150年歷史的通用磨坊（General Mills）（美：GIS）可能未必熟悉，但踏入超市一定會被其產品包圍，由早餐Wheaties和Cheerios、炎夏必食的Haagen-Dazs，以至醫肚的灣仔碼頭水餃，全都來自包裝食品龍頭通用磨坊。公司經營的食品品牌不但多達百個，而且採取積極管理態度，令組合內每一品牌均具動力，推動業績長期增長。

積極管理產品組合

正如其名，通用磨坊原本是一間麵粉廠，由Cadwallader Washburn於1866年創立，直至1928年與另外四間麵粉廠合併後，才易名General Mills。早期的通用磨坊可用「百足咁多爪」來形容，做過玩具、餐廳、服飾、以至海洋研究器材。上世紀八十年代開始專注於發展食品業務。

專注得來仍不失「百足」的本性，多年來透過持續收購及換馬在食品領域遊走，將重塑產品及品牌組合視為日常。表現未如預期的會迅速剝離，具潛力及協同效益的會果斷出手收購，以支持收入及盈利長期增長的目標。業務有買有賣，成為通用磨坊過去四年度收入、盈利，以至現金流均達標或高於預期的其中因素。

單就去年度為例，公司斥資12億美元向Tyson Foods購入寵物零食業務，藉此取得Nudges、Top Chews及True Chews品牌，擴充寵物食品品牌組合；收購急凍薄餅餅底生產商TNT Crust，強化餐飲批發。另一方面，將歐洲及以色列的麵糰業務股權出售；以歐洲乳酪業務Yoplait作代價，向法國Sodiaal換入加拿大Yoplait其餘股權，以取得北美市場全數話事權；以及將簡便餐食品牌Helper及Suddenly Salad剝離，料將獲利2.4億美元。

毛孩食品生意增長強勁

公司截至2022年5月29日止第四季淨銷售48.9億美元，按年上升8.1%；撇除併購因素，淨銷售內生增長達13%。按部門劃分，北美零售貢獻最大，淨銷售30億美元，增加10.8%；但增幅不及寵物食品部門和北美餐飲部門，分別增長37.3%及24.5%，達6.1億及5.3億美元；航運及供應鏈受阻，國際部門最失色，倒退20.7%，至7.5億美元。

期內整體毛利17.7億美元，上升11.8%；毛利率擴闊1.2個百分點，至36.2%。毛利上升、出售資產獲利，以及重組開支較低，令經營溢利大升85.4%，至10.2億美元；經營溢利率顯著提升8.7個百分點，至20.8%。值得留意近年積極拓展的寵物食品部門已成為另一支柱，其經營溢利貢獻達1.1億美元，僅次於北美零售部門的7.6億美元。第四季度純利增長97.4%，至8.2億美元；相當於每股攤薄盈利1.4美元，增幅98.5%。

不過，始終面對通脹高漲、供應鏈依然受阻，以及疫情持續等不利因素，管理層展望傾向保守，料2023年度淨銷售內生增長介乎4%至5%；預期經調整經營溢利介乎倒退2%至增長1%；經調整每股攤薄盈利介乎持平至上升3%。

升息具備 長綫穩妥之選

現金流充沛是消費品股的特徵。通用磨坊去年度營運現金流增加11.1%，至33.2億美元，營運現金流轉化率為121%；撇除設備及廠房用地等投資，自由現金流27.5億美元，增加12%，自由現金流轉化率為113%。

回報方面，單就股價而言，過去二十年累積升幅近2.2倍，相當於複合年均增長率約6.3%。股息回饋是通用磨坊對投資者的承諾之一，足足逾120年不間斷派息紀錄。剛公布的季度股息增加6%，至每股0.5美元，相當於股息率約2.7厘。通用磨坊在公布業績後創歷史新高。截至上周四，年初至今升逾14%，是少數錄得升幅的股票之一。

候回調買入

投資者假如想找一些業務穩健的股票，通用磨坊值得放入監察名單，但不妨回調才買入，因為公司雖然穩健，但都受到原來料成本上升打擊，若公布的美國消費物價指數（CPI）意外較市場預期高，可能拖累股價表現。

 

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 美股追蹤

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