【ESG】發掘亞洲永續債潛力　5大方法助永續債兼具經濟效益

俄烏衝突令能源成本急速上漲，使用化石燃料產生能源、可持續發展和道德採購的議題旋即成為市場焦點。市場上愈來愈多投資者對永續發展相關債券（sustainability-linked bonds，下稱「永續債」）表示關注，除了在環境方面着手，還可以透過其他方法令可持續投資符合其投資目的和原則。

ESG債券涵蓋範圍廣泛，永續債在去年已擠身前列，其發行規模增長超過10倍至達960億美元，佔ESG債券發行總額逾20% 。2022年，永續債在全球的發行規模或會翻倍，料高達約2,350億美元。

與其他ESG債券相比，永續債集資的使用限制較少，可用於保護環境、淨零排放、道德採購、勞工權益、企業管治等。不過，永續債的財務條款會根據發行人是否達到預定的可持續發展目標而有所不同。

巴克萊的研究發現，關鍵績效指標（KPIs）對發行人而言並非首要，他們在訂立目標時並不進取，而未能履行承諾的經濟處罰也是無關痛癢。因此，我們認為以下的五種方法能令永續債既可達致經濟效益，又能為企業建立聲譽。

1. 設定對發行人具有財務意義的指標

發行人應使用最新的實質性評估來設定目標和有效的指標 。價值報告基金會（VRF）可協助識別對行業具有重要意義的指標。

2. 從多角度訂立進取的目標

從三大方面訂立進取的目標，包括與發行人過去的業務表現相比、與同行相比、以科學原則或國際性的共同目標，通常由科學基礎目標倡議組織（SBTi）設定，冀為各方創造價值。

3. 若發行人無法達標，則需有效提升票面利率

永續債能否達到預期目標和票息掛勾，若未能達標，便要支付更高的利息成本，以鼓勵發行人實現其目標。

4. 要求明確審計披露指標

發行人的關鍵績效指標應每年於公眾容易存取的地方發布，並應附有審計，以便持分者監控績效。這些數據能影響證券估值，因此要以各方可接受的方式發布，並分發給市場參與者。

5. 制定具外界認可的框架

永續債還需要訂立清晰的框架，供第二方審查。這應是強制性的，並可在發行人的網站查閱。

總括而言，永續債熱潮席捲企業債券市場，但若要全面達到不同的目標，仍有好一段路要走。我們認為，採用更穩建的債券結構、設定更具財務意義的關鍵績效指標、訂立更進取的目標，以及制訂更嚴厲的經濟處罰，是產生可觀回報的最佳方式。

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