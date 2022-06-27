【好去處】Klook 推「夏日抵Deal」 Staycation及餐飲美食等優惠低至2折 精明消費 16:42 2022/06/27 分享： 分享： Klook由即日起至6月30日推出「夏日抵Deal」，Staycation、酒店住宿、餐飲美食及吃喝玩樂等優惠低至2折。另外，Klook更有周末限定優惠，港島香格里拉大酒店及奕居Staycation低至半價，另外更有Spa按摩、景點門票、餐飲美食及外賣美食買一送一優惠。有關詳情及優惠碼開搶可按此瀏覽。 ▼點擊圖片放大 +2 責任編輯：梁政琪 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折 憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩 今日 【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折 憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩 【消費優惠】OK便利店買雞髀 送維他奶豆腐花 今日 【消費優惠】OK便利店買雞髀 送維他奶豆腐花 【消費優惠】千色Citistore eShop購物節 全店9折 今日 【消費優惠】千色Citistore eShop購物節 全店9折 【消費優惠】JHC日本城全綫風扇8折 今日 【消費優惠】JHC日本城全綫風扇8折 【好去處】Yoho Mall周末Wild-Pet市集 設4大打卡熱點、為毛孩搜羅心水精品 2022/06/26 【好去處】Yoho Mall周末Wild-Pet市集 設4大打卡熱點、為毛孩搜羅心水精品 著數優惠 商場活動 Staycation 晚餐 午餐 早餐 外賣 好去處 美食 門票