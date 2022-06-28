【消費優惠】Lalamove憑優惠碼落單 可享$25優惠 精明消費 10:30 2022/06/28 分享： 分享： 呢個星期又有個長假期，無論你行程係上山定下海，Lalamove一律照顧到你運送需求，等你可以專心打卡同欣賞大自然靚景。即日起至7月3日，輸入優惠碼【LALA25】仲有戶外出遊必備嘅25元Call車優惠。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】Klook 推「夏日抵Deal」 Staycation及餐飲美食等優惠低至2折 2022/06/27 【好去處】Klook 推「夏日抵Deal」 Staycation及餐飲美食等優惠低至2折 【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折 憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩 2022/06/27 【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折 憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩 【消費優惠】OK便利店買雞髀 送維他奶豆腐花 2022/06/27 【消費優惠】OK便利店買雞髀 送維他奶豆腐花 【消費優惠】千色Citistore eShop購物節 全店9折 2022/06/27 【消費優惠】千色Citistore eShop購物節 全店9折 【消費優惠】JHC日本城全綫風扇8折 2022/06/27 【消費優惠】JHC日本城全綫風扇8折 單車 Lalamove 著數優惠 露營