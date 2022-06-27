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【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折　憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩

個人增值 15:06 2022/06/27

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蘇寧旺角銀行中心店6月25日重新營業，蘇寧宣布，分店將於6月25日至7月3日一連9日舉行「旺角銀行中心店升級形象感謝祭」優惠，包括精選產品低至1折、購買指定產品滿4,000元送188元的蘇格拉寧摺疊購物車。另外，憑任何消費，加1元即可換購價值109元的Sandisk Extreme Pro Micro SD 32GB記憶卡，或價值99元的Sudio型格黑色可重用布口罩。

指定信用卡獲現金回贈　

此外，蘇寧門店消費亦可享有多重消費禮遇，包括即日至6月30日期間憑中銀信用卡簽賬可享高達800元現金回贈。登記成為蘇寧SoClub會員即可獲850元網店優惠券等。同時，蘇寧門店均接受消費券支付，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通（只限門店）及Tap & Go。

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香港蘇寧「旺角銀行中心店升級形象感謝祭」詳情：
優惠期：即日起至7月3日
門店地址：九龍彌敦道636號招商永隆銀行中心地下20號舖
營業時間：早上11時至晚上9時 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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