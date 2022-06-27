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【MPF】取消強積金對冲與積金易平台推出　積金局：雙劍合璧助鞏固退休保障

強積金 12:38 2022/06/27

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積金局主席劉麥嘉軒昨日（26日）發表網誌，指出自2000年實施強積金制度起，積金局配合政府不斷改良強積金制度，在21年間制定21組法例修訂，務求為計劃成員提供更佳的退休保障。談及強積金的充足度，她指出這個廣受關注的課題與多個因素息息相關，包括供款額、投資回報、收費水平及投資年期。

強積金投資回報跑贏通脹
她表示，積金局一直鼓勵僱主和計劃成員作出額外的自願性供款，以增加退休儲備。感到十分欣慰的，是有越來越多僱主和計劃成員作出自願性供款。根據積金局資料，自願性供款的金額由2004年的23億元，持續增加至2021年的150億元，上升約550%。而「可扣稅自願性供款」自2019年4月推出至今年3月，累計總供款額超過64億元，帳戶數目約有62,000個。

在投資回報方面，強積金總資產值當中約3成是淨投資回報（已扣除費用及收費），自制度在2000年實施以來至2022年3月底的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率，跑贏通脹，為打工仔的退休資產增值。

積金易平台與取消「對」雙劍合璧

至於收費方面，經過積金局和業界多年努力，強積金基金平均基金開支比率已由2007年的2.1%降至最新的1.39%，減幅超過三分之一。而現正全力構建中的「積金易」平台，可進一步大幅降低行政成本，預計平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費可平均降低3成。

劉麥嘉軒又指，一直以來，「對冲」安排無可避免令強積金資產流失，削弱了強積金的退休保障功能。取消「對冲」安排日後實施後，計劃成員將會有更充足的資產作滾存增值，善用複息效應的特點，加強退休保障成效。有信心強積金制度在「積金易」平台和落實取消「對冲」雙劍合璧下，配合其他優化措施，必定能為打工仔的退休保障作出更大貢獻。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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