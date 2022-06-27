【消費優惠】OK便利店買雞髀 送維他奶豆腐花 精明消費 14:38 2022/06/27 分享： 分享： 今個星期一至三，於OK便利店購買hot&in雞髀，即送維他奶山水豆腐花／薑汁黃糖豆腐花，只需21元就有雞髀仲有甜品食。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折 憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩 今日 【消費優惠】蘇寧旺角店感謝祭、貨品低至1折 憑消費加1元換購Sudio可重用布口罩 【消費優惠】千色Citistore eShop購物節 全店9折 今日 【消費優惠】千色Citistore eShop購物節 全店9折 【消費優惠】JHC日本城全綫風扇8折 今日 【消費優惠】JHC日本城全綫風扇8折 【好去處】Yoho Mall周末Wild-Pet市集 設4大打卡熱點、為毛孩搜羅心水精品 2022/06/26 【好去處】Yoho Mall周末Wild-Pet市集 設4大打卡熱點、為毛孩搜羅心水精品 【好去處】跟COLLAR去元朗農樂營Staycation 彩虹小屋打卡+夜晚扎營睇星、最平人均$460 2022/06/25 【好去處】跟COLLAR去元朗農樂營Staycation 彩虹小屋打卡+夜晚扎營睇星、最平人均$460 網上購物 甜品 OK便利店 薑 美食 養生 著數優惠