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【消費優惠】OK便利店買雞髀　送維他奶豆腐花

精明消費 14:38 2022/06/27

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今個星期一至三，於OK便利店購買hot&in雞髀，即送維他奶山水豆腐花／薑汁黃糖豆腐花，只需21元就有雞髀仲有甜品食。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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