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【回歸25周年】新渡輪送1,000張免費船票　每人限取2張　6月28及29日早上10時碼頭派發（附領取地點）

個人增值 13:29 2022/06/27

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本周五為7月1日是回歸25周年的大日子，新渡輪宣布將會送出合共1,000張乘船贈券，讓市民於2022年7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪，共慶回歸。

新渡輪將於6月28日（星期二）及6月29日（星期三）於中環及北角碼頭派發免費船票，每人限取乘船贈券2張，先到先得，派完即止，每張券只限1人使用。市民憑券可於2022年7月1日免費乘搭指定航線的普通渡輪普通客位一程，而在選乘的航班開航前30分鐘抵達碼頭向職員出示該券以安排乘船。

乘船贈券派發詳情︰

中環—梅窩航線
乘船贈券：共300張
派發日期︰6月28日（星期二）
派發時間︰早上10點
派發地點︰中環六號碼頭入口

北角往來紅磡／北角往來九龍城航線 
乘船贈券：共200張
派發日期︰6月28日（星期二）
派發時間︰早上10點
派發地點︰北角（西）碼頭入口

中環—長洲航線
乘船贈券：共500張
派發日期︰6月29日（星期三）
派發時間︰早上10點
派發地點︰中環五號碼頭入口

責任編輯：區祖飛

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