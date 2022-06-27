【加密貨幣】Tether推GBPT新穩定幣、與英鎊掛鈎　助英國成全球加密資產技術中心

過去一周加密貨幣價格普遍反彈，比特幣和以太幣重回20,000美元和1,000美元以上的關鍵水平。比特幣於周一報21,034美元，一周上升2.8%。以太幣一周上升7.7%，周一報1,210美元。

【加密市場崩盤Coinbase大裁員 加密貨幣是否仍值得投資？：按此】

自推出美國首個比特幣期貨 ETF （交易所買賣基金） 八個月之後，ProShares再推出第一隻估空比特幣策略 （The ProShares Short Bitcoin Strategy） ETF，於6月21日在紐約證券交易所掛牌，代號為BITI 。此產品即是與比特幣掛鉤的反向ETF，讓相信比特幣價值將跌的投資者能從中獲利、亦可作對沖之用。

【南韓5大加密貨幣交易所下架萊特幣 擬於6月中統一代幣上綫及下架標準：按此】

全球最大的穩定幣USDT發行商Tether於6月23日宣布，他們將推出一隻與英鎊掛鉤的新穩定幣，命名為GBPT。它將會由以太坊區塊鏈支持，Tether並沒有具體說明將來可能支持哪些其他區塊鏈。此隻新穩定幣發行是為支持英國政府今年4月宣布將打造英國成為全球加密資產技術中心的計劃。政府亦計劃承認穩定幣是一種有效的支付方式。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4810點，一周上升5.9%；ix比特幣指數報5081點，一周上升2.9%；ix以太幣指數報10399點，一周上升7.7%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 4810 +5.9%（+270） ix比特幣指數 5081 +2.9%（+141） ix以太幣指數 10399 +7.7%（+744） *截至2022年6月27日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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