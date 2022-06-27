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【回歸25周年】1997年vs2022年　打工仔人工中位數升多少？跑贏定跑輸通脹？

個人增值 17:41 2022/06/27

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本星期五，香港便正式回歸25周年，回顧過去，香港改變不少，世界也有大轉變。今次我們來回顧打工仔最關心的人工問題，到底1997年打工仔的人工有多少？對比2022年打工仔人工升幅有多少？人工的加幅到底有沒有追上通脹的速度呢？

月薪中位數$9000增至$18000　　升勢跑贏通脹？跑輸哪些物價？

過去25年，香港打工仔人工中位數升幅為50%，假設1997年打工仔人工為＄5000元，2022年後人工便是1萬元。根據政府統計處資料顯示，1997年「就業人口每月工資」中位數約$9,000，25年後的今天2022年，截至1月至3月最新統計數字，「就業人口每月工資」中位數約$18,000，25年過去累計增幅有50%。

這個人工加幅到底是多或少？當然要與通脹表現比較，才能知道港人人工到底有否「實質增長」。

參考港府綜合消費物價指數（CPI）數據，香港2022年5月綜合物價較1997年底，高出38%。換言之，港人人工的購買力25年間仍有所提升，不過當然並非樣樣使費都比25年前更易負擔。

以港人最關心的樓價指標，回歸前夕樓市最火熱時中原樓價指數為98.39，2003年低位跌至31，到最新數據已升至182.62，25年累升86%，明顯跑贏港人平均人工增幅。

至於貼地的消費如民生食品又如何？

據政府統計處統計，1997年大米的平均零售價為每公斤8.51元，2020年為12.6元，2022年3月最新數字再升至12.9元，可見增長已逾50%，另外，以豬扒及牛腩為例，在25年後已各自飆升了約2.5倍及逾3倍，反映食物通脹比工資更明顯。

責任編輯：陳玉蓮

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