元宇宙手機｜HTC要回來了嗎？或夥聯想有新搞作？

HTC品牌相信無人不曉，它曾經是Android陣營的龍頭品牌。Google初代的Android手機便是出自HTC的手筆。但這家台灣公司自年前轉型為虛擬實境內容及頭戴裝置供應商後，智能手機業務便被打入冷宮，一年也只推出一兩款手機來應市，對上次在香港引起迴響的手機要算是U20 5G手機了。

食住「元宇宙」 HTC再出新機

HTC似乎不甘寂寞，週二發佈了首部元宇宙手機，讓用戶和企業更容易進入元宇宙為賣點，藉此整合軟硬體與自家在VR、AR裝置相關領域的 VIVERSE 生態系平台。

不過，一心等待HTC下一代旗艦手機的用戶可能要失望了。因為新機只有中價配置，也沒有超勁的處理器，但主打完善的元宇宙平台與相關應用，強調要讓用戶能更輕鬆地用手機登入元宇宙。

規格上，這款手機具有 6.6 吋螢幕和 120Hz 高影格率，支援 HDCP 高解析數位內容，5G 網路，也有 8GB + 128GB 大記憶體。新機也會有 4,520mAh 電量，支援 18W 快充和 15W 的無線充電，並支援反向充電、IP67 的防水防塵，以及和 VR 設備的無線連接標準。

相機鏡頭方面，「Desire 22 Pro」則搭載三鏡頭，包括 6,400 萬畫素的主鏡頭、1,300 萬畫素的超廣角鏡，以及 500 萬畫素的景深鏡。相機軟體方面，這款手機也相對完備，包括夜拍模式、錄影防手震、120fps 慢動作，亦有美顏拍攝和 AI 場景辨識。

售價約3,100港元是否抵價？

這部手機在台灣賣價不到12000元新台幣，折合約港幣3100元左右。以目前的市場來說，很可能是高不成、低不就的價位。畢竟香港手機市場趨向兩極化，二萬多元的華為摺機水貨大把人買，數百元的安心機也不乏買家，只有兩三千元的機款最難賣。

以目前來看，HTC也似乎無意把這部新機帶到香港。不過，打著首部元宇宙手機的名堂，也能賺了不少點擊率及討論熱度了。

但薑餅人尚未理解這部元宇宙手機要如何透過手機屏幕享受沉浸式的內容，相信仍然要透過同公司的Vice Flow裝置，才能以手機來進入元宇宙。

HTC會夥聯想有搞作？

不過，在新機發佈前，有一宗消息惹來兩岸科技界的注視。聯想集團宣布委任HTC董事長王雪紅、清華大學教授薛瀾擔任獨立非執行董事。外界猜測，HTC與聯想有可能展開合作，搶攻元宇宙市場商機。

HTC在過去7年投資元宇宙的硬體平台技術軟體，內容合作夥伴達到3000個以上，短中期內以硬體發展為主，未來將發展到更多元化營收來源。

現在元宇宙開始成為科技界的新趨勢，若HTC能夠與聯想合作，主攻中國的元宇宙市場，那可能代表HTC將迎來另一次高峰了。