【美股分析】「南美版阿里巴巴」MercadoLibre可伺機低吸？

電子商貿是不可逆轉的趨勢，但近期美股科技投資氣氛急轉弱，具「南美版阿里巴巴」之稱的電商MercadoLibre（美：MELI），最新股價已跌至3年前水平，但其拉丁美洲電商龍頭地位不改，而且近年疫情無阻MercadoLibre高增長，長綫吸引力顯然易見。

MercadoLibre為阿根廷最大企業

選擇增長型股份，先要決定市場。地區亦好、行業亦好，缺乏增長空間的話，更好的商品或服務也是徒然。

MercadoLibre創辦人1Marcos Galperin是阿根廷富豪家族出身，赴美求學時獲對冲基金HM Capital Partners始創人John Muse資助，於1999年創立MercadoLibre，名稱為拉丁美洲常用西班牙語，解作「自由市場」。一如其名，買家及賣家可在平台上自由交易。

MercadoLibre現時業務遍及拉丁美洲18個國家，按用戶及瀏覽次數，在阿根廷、巴西、墨西哥、哥倫比亞、委內瑞拉、智利及秘魯等已取得龍頭地位。以2021年近930億美元市值計，是阿根廷最大企業。

MercadoLibre業務範疇有如阿里巴巴和京東集團的混合體，包攬電子支付（Mercado Pago）、物流系統（Mercado Envios）、網上商店平台（Mercado Shops）、網上信貸（Mercado Credito）和網上宣傳推廣（Mercado Ads），令主打電商平台可不假外求，得到系內單位全方位支持。

拉美潛力更勝成熟市場

拉丁美洲比成熟市場更吸引之處，在於互聯網滲透率正高速增長，兼且電子支付日趨普及，令電商發展潛力更優厚。根據研究機構Insider Intelligence發布的2022年全球電子商貿行業預測報告，拉丁美洲和東南亞是今年增長最快地區，分別達20.4%及20.6%。10大國家排名當中，首1、2位分別是菲律賓和印度，預測增長率分別25.9%及25.2%；巴西、阿根廷及墨西哥分別排行第4、第6及第9位，預測增長率分別22.2%、18.6%及18%。

環球經濟活動從疫情中逐步恢復過來，部分零售份額將回歸至實體店，預計今年整體電商市場增速放緩至12.2%，但已相當於6,036.8億美元銷售額增長。現時只有3個國家擁有超過1億個電商買家，分別是中國（8.43億）、印度（3.12億）及美國（2.14億）。至於由多國組成的拉丁美洲市場，買家有2.6億個，預計今年將創造1,678億美元銷售額。

疫後高增長依然

疫情來襲，百業受到衝擊，但MercadoLibre似乎具免疫力。高增長勢頭絲毫不變。2019至21年淨收入分別23億、39.7億及70.7億美元，即按年增幅分別59.4%、73%及77.9%。同期商品交易總額（GMV）為140億、209.3億及283.5億美元，增幅分別11.9%、49.5%及35.4%。

MercadoLibre今年首季淨收入續創新高，達22.5億美元，按年增長63.1%；當中服務收入佔20億美元，上升62.3%；產品收入增加69.5%，至2.5億美元。若以業務劃分，電商業務收入12.8億美元，增加40.1%，轉換率提升2.1個百分點至17.1%；金融科技業務大升107.9%，至9.7億美元，轉換率維持3.2%。

以市場劃分的話，3大主場巴西、阿根廷及墨西哥分別貢獻收入12.5億、5.2億及3.6億美元，升幅分別63%、74%及58%。

毛利率擴闊 首季扭虧為盈

MercadoLibre首季毛利10.7億美元，上升81.5%；毛利率擴闊4.8個百分點，至47.7%。經營溢利1.4億美元，升幅52.7%；惟經營溢利率收窄0.4個百分點，至6.2%，主因信貸準備增加及開發支出上升。期內純利6,500萬美元，相當於每股攤薄盈利1.3美元；去年同期錄得淨虧損3,400萬美元。

營運數據方面，截至3月底止，MercadoLibre活躍用戶達8,080萬戶，增加約1,100萬戶或15.7%。首季售出商品2.7億件，增長20.2%。商品交易總額增加約26.5%，至76.7億美元。總支付量（TPV）上升72%，至253.2億美元，首次突破250億美元大關。

可伺機低吸

MercadoLibre 2007年上市，當年發售價為18美元，高峰曾直逼2,000美元關口，累計升幅超過100倍。雖然過去1年股價累跌超過5成，回到3年前水平，但與上市時比較仍大漲36倍。公司業務規模較疫情前有倍計升幅，且疫情期間增長趨勢未有間斷；面對6.5億人口的拉丁美洲市場，MercadoLibre仍有可觀發展空間。優質高增長股選擇不多，值得伺機吸納。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：南美電商MercadoLibre 調整後更顯價值（收費文章）】

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