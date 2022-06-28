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【消費優惠】超羣餅店月餅禮券早鳥優惠低至5折　大家樂網店限時優惠8折購鐵板餐

精明消費 07:30 2022/06/28

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 超羣餅店：月餅禮券早鳥優惠 低至5折

即日起至7月21日，超羣月餅禮券早鳥優惠低至5折，購買任何月餅2盒或以上更可享額外95折！

2. 大家樂：網店 阿拉斯加鱈魚柳·非洲雞扒鐵板餐53元

即日至7月17日期間上eatCDC.com購買限時鐵板餐優惠電子餐券，即可用8折優惠價53元到以下指定分店歎香脆滋味嘅「阿拉斯加鱈魚柳·非洲雞扒鐵板」。

此鐵板餐只適用於指定分店晚市6時後兌換及只供堂食。

鐵板餐優惠只限下列指定「大家樂」分店兌換：

  • 西環干諾道西 186-191 號香港商業中心地下
  • 土瓜灣北帝街83 號永德大廈一樓全層及地下
  • 觀塘樂華北邨樂華商場 212 號舖
  • 將軍澳唐俊街9號PopCorn 2地下G50A號舖
  • 觀塘康寧道 11 號冠天閣一樓及二樓
  • 土瓜灣鶴園街8號煥然懿居1樓107號舖
  • 紅磡黃埔花園第一期商場 15-16 號舖
  • 九龍海港城港威商場L4 4006-9號舖

3. 零食物語：金馬倫道店限定 四洲美味棒換購價1元

零食物語尖沙咀金馬倫道店推出期間限定優惠，凡購物即可以1元換購四洲美味棒（1包10件），期間限定，換完即止！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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